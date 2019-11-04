جولة لوفد إعلامى داخل أول مبنى سعيد تقيمه ماونتن فيو فى مصر

عمرو سليمان يعلن عن Heartworkأول مجمع مباني إدارية عالمي سعيد بشراكة عالمية مع DH أصحاب مبادرة "دبي سعادة".

وجهت شركة ماونتن فيو للاستثمار والتطوير العقارى دعوة الى وفد من رجال الاعلام والصحافة من المهتمين بمجال العقارات لزيارة أول مبنى عقارى سعيد فى مصر بمنطقة التجمع الخامس ، واصطحب عمرو سليمان المدير التنفيذي لشركة ماونتن فيو الوفد الإعلامى فى جولة موسعة داخل أول مساحة عمل سعيدة فى الشرق الأوسط ، وقضى الوفد يوما غير تقليديا للتعرف على المبنى بشكل عملى ، واستمعوا الى شرح مفصل عن أهم ما يميز المبنى والأسس غير التقليدية التى اتبعتها الشركة لتنفيذه .

تتبع شركة ماونتن فيو رؤية انشاء مجتمعات حيوية ومنتجة تتمثل في مشروعاتها، بتنفيذ تصاميم تضيف قيمة حقيقية لحياة من حولها بأفضل الأساليب والآليات الممكنة، حيث تؤمن بإن إسعاد المحيطين بها هو جوهر ما تقوم به لازدهار مجتمعاتها ايمانا برسالة الشركة و هي "اعمار الارض و اسعاد من حولنا" ، سعيًا للتميز بين شركات التطوير العقاري.

فى البداية رحب عمرو سليمان المدير التنفيذي لشركة ماونتن فيو بالوفد الاعلامى ووجه لهم الشكر على تلبية الدعوة للتعرف على أحدث الأعمال التى نفذتها الشركة لدعم وتعميق مفهوم مشروع السعادة ضمن المشروعات العقارية التى تقوم بتنفيذها الشركة بمصر .

وقال عمرو سليمان أن المبنى الذى زاره الوفد الاعلامى هو مثال لنتاج الشراكة التى أبرمتها ماونتن فيو فى وقت سابق مع كل من شركة Deliverying Happiness DH مستشاري Facebook في علم السعادة و شركة Callison RTKL العالمية التي تولت وضع التصميمات المعمارية للمبني. أتت تلك الشراكة مباشرة بعد زيارة فريق ماونتن فيو مع شركة Delivering Happiness DH إلى Silicon Valley ومقر GOOGLE،و Facebookللإستفاده من خبرتهم في هذا المجال.

وأضاف المدير التنفيذى لماونتن فيو أن الشركة تحرص دائما على أن تكون صاحبة السبق والمبادرة فى إحداث طفرات وثورات تنكنولوجية حديثة فى مجال البناء والعقارات ولا تعتمد فقط على خطط واستثمارات تقليدية ، ولكن تسعى دائما لتقديم كل ماهو جديد وغير تقليدى فى مجال الاستثمار العقارى فى مصر التى تمتلك سوقا واعدة فى هذا المجال.

وأعلن عمرو سليمان أن الكيان الجديد للشركات الثلاث بصدد الإعلان خلال الإسبوع المقبل عن إطلاق مشروع جديد يحمل اسم Heartwork ، وهو عبارة عن مجمع أعمال عالمي جديد في قلب القاهرة الجديدة ، ضمن مشروعات الشركة وخطتها المستقبلية لنشر مشروع السعادة . موضحا أن الكيان الذى جمع الشركات الثلاث ، استهدف من خلال المشروع الذى قام الوفد بزيارته إلى دعم الأعمال التجارية المحلية وتحويلها إلى مساحات عمل سعيدة من خلال الاستعانة بالاستشارات والشهادات العالمية ذات الاهتمام فى هذا الشأن وتطبيق أعلى معايير الجودة والابتكار الدولية.

وفيما يتعلق بمفهوم مشروع السعادة استمع الوفد الى شرح موسع عن الشراكة الثلاثية الجديدة التى تهدف الى نشر مفهوم السعادة ضمن مبانى الإدارة ومجتمع المال والأعمال لما ثبت من تأثيره الإيجابى عالميا على أرباح الشركات وزيادة إنتاجها ،وأن مشروع السعادة تم تطبيقه على الفرع الرئيسي لشركة ماونتن فيو، حيث أن الكيانات التى قامت بتطبيق هذا النظام حققت تحسنا ملحوظا فى أداء الموظفين أدى الى زيادة نسبة المبيعات بنسبة قاربت من 37 بالمائة ، إضافة إلى المساهمة فى رفع معدلات الإنتاج إلى 21 %، فضلا عن خفض معدلات انتقال الموظفين بين الشركات بنسبة 41 بالمائة ، وتحقيق 300 ٪ زيادة في الابتكار ،و400 ٪ انخفاض في الإرهاق ،وانخفاض ظاهرة غياب الموظفين بنسبة37 ٪ انخفاض.

المبنى الذى زاره الوفد الإعلامى يتكون من 7 ادوار وتم اتباع كل قواعد علم السعادة فى تنفيذه من حيث الالوان والاشكال وطبيعة المكاتب وطبيعة الحجرات الزجاجية.. كما أن المبنى يوجد به (تراك) مخصص للمشى وسط المكاتب بالاضافة إلى أدوات وأجهزة رياضية ووسائل ترفيه وموسيقى هادئة لا تنقطع من أرجاء المكان وغرفة لليوجا ومناطق للتركيز وغرف إجتماعات بأسماء قيم الشركة لتذكير الموظفين بها، كما أن المبنى تم طلاءه بألوان باعثة للسعادة.

بعد إثبات الدراسات أن 89% من الموظفين في حالة عدم ارتياح بمحيط أعمالهم، أصبح من المهم الإهتمام ببيئة العمل، وهو ما يدور حوله مجمع أعمال Heartwork، حيث يوفر مساحات مختلفة تناسب جميع قطاعات وميزانيات الأعمال بإختيارات مختلفة للتصميم، يخلق فيه بيئة متوازنة للمصلحة المتشاركة بين الموظفين وأرباب العمل، الناشئة عن روح الفريق بين المؤسسات والعاملين بها، تؤدي إلى بيئة سعيدة ومنتجة مما يصب في صالح الجميع.