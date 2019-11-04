جهاز الاستخبارات الكورى الجنوبى يتوقع انعقاد قمة جديدة بين واشنطن وبيونج يانج

ا ش ا

أعلن جهاز الاستخبارات الكورية الجنوبية ، اليوم الاثنين، أنه من المحتمل أن يعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون جولة ثالثة من محادثات نزع السلاح النووي على مستوى العمل مع الولايات المتحدة في نوفمبر الحالي أو في موعد لا يتجاوز مطلع ديسمبر المُقبل.

وذكر نائبان في جلسة مغلقة للبرلمان الكوري الجنوبي أن الجهاز يتوقع إجراء كل من كوريا الشمالية والصين مباحثات حول رحلة كيم المحتملة إلى بكين بمناسبة الذكرى السبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وبيونج يانج، مضيفًا أنه يراقب عن كثب إمكانية قيام الزعيم الكوري الشمالي بزيارة إلى الصين في هذا العام.. حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ورأى جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي، بخصوص قدرة كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية من منصات إطلاق محمولة على شاحنات.. موضحًا أنه يراقب عن كثب إمكانية قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية جديدة من غواصة.

يُشار إلى أن المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج، توقفت بعد انهيار المحادثات بينهما مجددًا في استوكهولم في مطلع أكتوبر الماضي، حيث كانت الأولى من نوعها منذ انعقاد القمة الثانية بين زعيمي البلدين بفيتنام في فبراير الماضي.