"تنمية المشروعات" تمول 3 مشروعات بـ 96 مليون جنيه توفر 6019 فرصة عمل

المنوفية _محمد فتحى

يُسطر جهاز تنمية المشروعات بجميع محافظات الجمهورية عامة ومحافظة المنوفية، قصص نجاح كبيرة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب مما يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى فضلا عن توفير فرص عمل للشباب .

واستطاع الجهاز إنجاح المئات من المشاريع على مستوى المحافظة بأكملها، وذلك من خلال دعم تلك المشاريع بالقروض الميسرة بفائدة قليلة جدا، وذلك لتشجيع الشباب وعدم انتظارهم للوظائف الحكومية، والتوجة الفورى إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتاهية الصغر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للحصول على القروض لتحقيق أحلام كل شاب يفكر فى تنفيذ مشروع بعد إستيفاء جميع الشروط المطلوبة من كل متقدم للحصول على قرض لتنفيذ مشروعه أو استكمال مشروع متعثر.

وأعلن المحاسب إيهاب ججازى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنوفية، أن الجهاز قام بتمويل العديد من مشروعات علي أرض المحافظة خلال الفترة من يناير وحتي ستمبر 2019 بإجمالي 96 مليون جنيه مولت حوالى 3470 مشـروعا صـغـيـرا ومتنـاهـي الصـغـر وفرت حوالى 6019 فرصة عمل.

وأضاف حجازى فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أن الجهاز يقدم خدمات غير مالية تشمل التسويق والتدريب ودعم المشروعات أثناء تلك الفترة من خلال عرض 125 نموذجا استرشاديا لدراسة الجدوى وعقد 26 ندوة وورشة عمل وعقد 5 دورات تدريبية لـ 106 متدربين فى برنامج إبدأ مشروعك وإتاحة 3 معارض مركزية لـ 31 معرضا وتقديم خدمة معلومات الأعمال لـ 23 مستفيدا .

وأكد، على دعمه الكامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل للحد من البطالة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع الشباب وتوفير فرص عمل حقيقة لهم، وتقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن .

وأشار حجازى إلى أن وحدة الشباك الواحد بالجهاز من نشأتها في 2007 قامت بإصدار 8256 رخصة مؤقتة واستصدار 7177 رخصة دائمة واستصدار 2285 سجل تجارى و2461 بطاقة ضريبية و232 تأمينات اجتماعية و13923 رقم قومى للمنشأة وتم تنظيم 28 معرضا بمشاركة 210 عارض .

مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بتمويل العديد من المشروعات بنطاق المحافظة منذ نشأته عام 1992 وحتى 30 ستمبر 2019 بلغت حوالى 70 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت حوالى 155 ألف فرصة عمل بإجمالى التمويل المتاح كقروض 1.84 مليار جنيه ومنح بإجمالي تمويل 1.156مليون جنيه وفرت حوالى 23 ألف فرصة عمل مؤقتة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية بالمحافظة .