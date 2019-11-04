تقليل كميات الطعام فى سن مبكر يحسن الصحة ويطيل العمر

كتبت إيناس البنا

تقليل كميات الطعام والحد منها يساعد على تحسين الصحة في سن الشيخوخة وإطالة عمر المريض.

ويجب تحديد نمط استهلاك النظام الغذائي في وقت مبكر من العمر من أجل تحسين الصحة والحماية من الشيخوخة المكبرة، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "Nature Metabolism".

وأظهر الباحثون من خلال التجارب أن الفئران أصحبت أكثر صحة إذا بدأت في الحد من تناول الطعام مبكرًا ، وتناولوا كميات أقل من الطعام قبل تقدمهم في العمر، حيث خلصت الدراسة إلى أن السلوك الصحي في وقت مبكر من الحياة يعمل على تحسين الصحة في سن الشيخوخة وإطالة العمر.

كيف يمكن الحفاظ على الصحة في سن الشيخوخة لأطول فترة



الباحثون في مجال الشيخوخة أكدوا على ضرورة تناول كميات أقل وصحية من الطعام، لكن متى يجب عليك البدء وهل يكفي إذا تمكنت فقط من القيام بذلك لفترة قصيرة؟

لتحقيق ذلك، قام باحثون من معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة ، في دراسة على الحيوانات، حيث وضعت الفئران الصغار والكبار على نظام غذائي بدرجات متفاوتة.

وأثبتت التجارب أنه يمكن للفئران العيش لفترة أطول وتكون أكثر صحة في سن الشيخوخة إذا تم إعطاؤها كمية أقل من الطعام بنسبة 40 % بعد بلوغها سن الرشد من الحيوانات المسموح لها بتناول الطعام بقدر ما تريد.

فعندما يُسمح للفئران بتناول الطعام بقدر ما يحلو لها بعد فترة من تناول الطعام المنخفض، فليس لديهم حماية طويلة الأجل ، لذلك يجب أن يكون تناول الطعام المخفض مستدامًا حتى تجني الفئران الفوائد، لذلك يجب أن يكون تناول الطعام المتناقص مبكراً وأن يستمر حتى نهاية حياتهم ليكون له آثار إيجابية على الصحة في الشيخوخة.