بابا الفاتيكان يعين سفيرًا بابويًا جديدًا بمصر

اختار قداسة البابا فرنسيس المطران نيقولاس هنرى مارى دينيس "سفيراً بابوياً" لجمهورية مصر العربية.

السفير الجديد فرنسى الجنسية، ولد فى 5 أغسطس 1958، وسيم كاهناً 4 يوليو 1989م، وسيم أسقفاً 6 يناير 2013، وكان السفير البابوى بجواتيمالا.

يأتى ذلك بعدما أعلنت دولة الفاتيكان نقل السفير السابق إلى كوستاريكا.



