الرئيسية تقارير مصرية بابا الفاتيكان يعين سفيرًا بابويًا جديدًا بمصر الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:16 م المطران نيقولاس هنرى مارى دينيس "سفيراً بابوياً" فى مصر كتبت سارة علام مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء اختار قداسة البابا فرنسيس المطران نيقولاس هنرى مارى دينيس "سفيراً بابوياً" لجمهورية مصر العربية. السفير الجديد فرنسى الجنسية، ولد فى 5 أغسطس 1958، وسيم كاهناً 4 يوليو 1989م، وسيم أسقفاً 6 يناير 2013، وكان السفير البابوى بجواتيمالا. يأتى ذلك بعدما أعلنت دولة الفاتيكان نقل السفير السابق إلى كوستاريكا. سفير جديد للفاتيكان دولة الفاتيكان السفير الباباوي الفاتيكان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الجامعة الأمريكية تستضيف محمود محيى الدين فى ندوة عن التنمية المستدامة اليوم الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:23 م مطران طيبة: القداسة دعوة مفتوحة لجميع المؤمنين والتثقيف ضرورى لبناء القساوسة الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:35 ص من الإبادة التركية للعيش فى ظلال القاهرة.. الأرمن المصريون يروون حكايات الهجرة والاستقرار فى مصر.. مطران الأرمن الأرثوذكس: تمتعنا بطيب المعاملة من المصريين شعبا وحكومة وعلينا واجبات كمواطنين الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:10 ص البابا تواضروس: يمكننا منح قروض لبعض المشروعات الصغيرة ورفع معاناة الكثيرين الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:22 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟ قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019 سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019 القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء المزيد من Trending Plus
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