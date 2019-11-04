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النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة لمسن وربة منزل توفيا مختنقين بتسرب الغاز بالهرم

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:09 م
النيابة تطلب تقرير مفتش الصحة لمسن وربة منزل توفيا مختنقين بتسرب الغاز بالهرم جثة_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة فى جنوب الجيزة تقرير مفتش الصحة الذي وقع الكشف الطبى على مسن، وربة منزل عثر عليهما متوفيين داخل شقة بالهرم، نتيجة تعرضهما للاختناق بسبب

تسرب غاز

 السخان.
 
وتبين من التحريات أن أفراد أسرة المتوفية استشعرت غيابها، فتوجهوا للاطمئنان عليها وطرقوا باب الشقة، إلا أنهم لم يتلقوا أى استجابة، مما دفعهم لكسر باب الشقة.
 
وتوصلت التحريات أن أسرة المتوفية عقب كسر باب الشقة، عثروا عليها وعلى المسن مفارقين الحياة، نتيجة تعرضهما للاختناق بغاز السخان.
 
وتبين وجود كسر باب الشقة، وعدم وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، كما تبين وجود تسرب من غاز السخان، وأن الوفاة نتيجة الاختناق بالغاز، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

غاز السخان

ربة منزل

تسرب غاز

الهرم

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