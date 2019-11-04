القيادة المركزية الأمريكية: تمرين بحرى أمريكى سعودى للحفاظ على الأمن الإقليمى

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت عن تمرين بحرى أمريكى سعودى هدفه الحفاظ على الأمن الإقليمى.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن التمرين البحرى مع السعودية يهدف إلى الحفاظ على حرية الملاحة.