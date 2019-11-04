سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

القاهرة تستضيف المنتدى الـ5 حول آفاق توليد الكهرباء ديسمبر المقبل

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:48 م
القاهرة تستضيف المنتدى الـ5 حول آفاق توليد الكهرباء ديسمبر المقبل الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن القاهرة ستستضيف أعمال المنتدى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية يوم 2 من ديسمبر المقبل، معتبرا أن اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خيارا استراتيجيا بالنسبة للدول العربية.

واستعرض شاكر - في الكلمة التي ألقاها خلال ترؤسه اليوم أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الجامعة العربية - الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس تحضيرا لإنعقاد إجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء غدا الثلاثاء


وأكد وزير الكهرباء والطاقة أهمية الربط الكهربائي العربي باعتباره أهم المشروعات التكاملية العربية ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تعتمد على وجود إطار تشريعى وإطار مؤسسى متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة.


وأوضح أن القادة العرب يولون موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائى العربي الشامل أهمية خاصة نظرا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى.


وأكد شاكر ترحيب مصر بالمعاونة في استضافة مجموعة من الخبراء الصوماليين وتنظيم برنامج تدريبي لتأهيلهم للقيام بتقييم وضع قطاع الكهرباء في الصومال، مشيرا إلى ما تعاني منه كل من الصومال واليمن من تحديات ومشاكل من تضرر في البنية التحتية لقطاع الكهرباء وما قررته القمة العربية الاقتصادية في بيروت يناير الماضي نحو دعم دولتي الصومال واليمن في تنفيذ خطط التنمية وإعادة الإعمار.


الكهرباء

وزراء الكهرباء العرب

توليد الكهرباء

الطاقه النوويه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكهرباء: مصر ترحب بتنظيم برنامج تدريبى للصوماليين لبناء البنية التحتية ببلادهم

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:15 م

الصين تدعو أمريكا إلى وقف إثارة الاضطرابات فى بحر الصين الجنوبى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:04 م

مصر تترأس أعمال الاجتماع الـ35 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الكهرباء العرب

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:45 ص

مرصد الكهرباء: 21 ألفا و300 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:32 م

الكهرباء: لا خلافات بين "المركزى للمحاسبات" وشركات نقل وتوزيع الكهرباء

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

فيديو جراف.. ماذا قدم "كهربا" قبل فتح باب عودته للزمالك؟

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة