القاهرة تستضيف المنتدى الـ5 حول آفاق توليد الكهرباء ديسمبر المقبل

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قال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن القاهرة ستستضيف أعمال المنتدى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية يوم 2 من ديسمبر المقبل، معتبرا أن اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خيارا استراتيجيا بالنسبة للدول العربية.

واستعرض شاكر - في الكلمة التي ألقاها خلال ترؤسه اليوم أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الجامعة العربية - الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس تحضيرا لإنعقاد إجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء غدا الثلاثاء.



وأكد وزير الكهرباء والطاقة أهمية الربط الكهربائي العربي باعتباره أهم المشروعات التكاملية العربية ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تعتمد على وجود إطار تشريعى وإطار مؤسسى متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة.



وأوضح أن القادة العرب يولون موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائى العربي الشامل أهمية خاصة نظرا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى.



وأكد شاكر ترحيب مصر بالمعاونة في استضافة مجموعة من الخبراء الصوماليين وتنظيم برنامج تدريبي لتأهيلهم للقيام بتقييم وضع قطاع الكهرباء في الصومال، مشيرا إلى ما تعاني منه كل من الصومال واليمن من تحديات ومشاكل من تضرر في البنية التحتية لقطاع الكهرباء وما قررته القمة العربية الاقتصادية في بيروت يناير الماضي نحو دعم دولتي الصومال واليمن في تنفيذ خطط التنمية وإعادة الإعمار.