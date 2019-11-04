اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات عملية التطوير الشامل للتعليم الأساسى.





السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات عملية التطوير الشامل للتعليم الأساسى





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أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 4 -11- 2019





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