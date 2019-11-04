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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 09:16 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات عملية التطوير الشامل للتعليم الأساسى.

1
 

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات عملية التطوير الشامل للتعليم الأساسى

2
 

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات

3
 

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

4
 

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

5
 

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 4 -11- 2019

6
 

فيديو.. مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارى لمدة 3 أشهر بأغلبية 450 عضوا

7
 

صرف معاشات نوفمبر المحولة على البنوك الخميس بدلا من الأحد بمناسبة المولد

8
 

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع وارتفاع الحرارة 3 درجات

9
 

الأهلى يستأنف مرانه بدبي فى غياب الدوليين وفقرة تأهيلية لأحمد الشيخ

10
 

عمر السعيد يقود هجوم الزمالك فى ودية جولدى.. وأبو جبل "حارسا"

 

 


عمر السعيد

الاهلى

السيسى

اسعار الذهب

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