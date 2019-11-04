اعتماد تعيين عبد القادر درويش رئيسا للمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض

ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وقيادات وزارتى النقل وقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وصدقت الجمعية العادية على محضر اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة المنعقدة في 11/10/2018 كما إعتمدت قراري وزير النقل رقم 451 ورقم 660 لسنة 2019 فى شأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب.

كما تمت الموافقة على تعديل بعض المواد من النظام الأساسى للشركة بما يساهم فى تحقيق الشركة لأهدافها بشكل أكبر وأشمل خلال الجمعية العمومية الغير عادية ومن المواد التي تمت الموافقة على تعديلها المادة رقم 3 والتى اصبحت تنص بعد التعديل على أن غرض انشاء الشركة يرتكز على إنشاء واستغلال وادارة محطة متعددة الاغراض على الأرصفة من 55 - 62 بميناء الإسكندرية والساحات والأراضى الملاصقة لها وكذلك محطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلال وخدمات الشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات وإدارة المحطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والقيام بأعمال التخليص الجمركي لصالح الشركة أو لصالح الغير وأعمال الوكالة الملاحية فيما عدا خدمات نقل السائحين وكذلك القيام بتنفيذ مشروعات إنشاءات البنية الأساسية والبحرية للموانئ المختلفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية لصالح الشركة أو لصالح الغير.

وأكد وزير النقل أن مشروع إنشاء رصيف 55 بميناء الإسكندرية يعد أحد أهم المشروعات، التي تقيمها وزارة النقل في مجال النقل البحري باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى لافتا الى أن إنشاء المحطة سيكون على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 متر.