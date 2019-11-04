إحالة وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومى إلى سجن الحراش

كتب محمد تهامى زكى

أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا فى الجزائر، إيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومى، الحبس المؤقت بسجن الحراش.

ووفقا لموقع النهار الجزائرى، كانت وزيرة الثقافة خليدة تومى، قد مثلت منذ اليوم الإثنين، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا، ومثل معها الأمين العام الأسبق لوزارة الثقافة، فى نفس القضايا.

وبحسب الصحيفة، فإن تومى تلقت استدعاء للمثول أمام المحكمة العليا، للتحقيق معها، فى إطار امتياز التقاضى، الذى تحظى به بصفتها وزيرة سابقة، وركزت تحقيقات المستشار المحقق، على قضايا وملفات تتصل بالفترة التى كانت فيها خليدة تومى وزيرة للثقافة.

وأشارت الصحيفة، أنه من المرجح أن تكون أوجه صرف وإنفاق المال العام خلال تنظيم عدد من التظاهرات الخاصة، فى صلب التحقيقات التى تجريها المحكمة العليا.