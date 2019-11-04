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"أوقاف شمال سيناء" تنظم ليلة احتفالية بالمولد النبوى بـ100 مسجد

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:22 م
"أوقاف شمال سيناء" تنظم ليلة احتفالية بالمولد النبوى بـ100 مسجد احتفالية المولد النبوى بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء مساء اليوم فى بيان لها ، تنظيمها ليلة احتفالية بذكرى المولد النبوى الشريف بإقامة مائة لقاء محاضرة بإدارة أوقاف غرب العريش .

وأوضح البيان أن مضمون الاحتفالات محاضرات قدمها الأئمة بكل مسجد بحضور الأهالى استهدفت إحياء ذكري المولد النبوى الشريف ، وتناول الأئمة استعراض جانب من السيرة النبوية تحت رعاية ومتابعة الشيخ الدكتور آمين عبد الواجد آمين وكيل الوزارة الأوقاف بشمال سيناء ، والشيخ عبد الباقي جوده مدير الدعوه ومدير إدارتي شرق وغرب العريش ومفتشي الإدارتين.
 
وأشار البيان إلى أن المساجد التى تمت فيها الاحتفالات هى : مسجد الخير والبركة مسجد السلام مسجد الشاكرين مسجدالبدور مسجد عثمان بن عفان مسجدالفردوس مسجد المجمع الإسلامي مسجدمجمع الزهور مسجد بر الوالدين مسجد النور مسجد ال عمران مسجد قباء مسجد بن يعروف مسجدالروضة  مسجد البخاري مسجد الرحمة مسجد بدر مسجد ال الشاعر مسجد خديجة النفار مسجد الرحمن مسجد المروة مسجد زمزم  مسجد السمران مسجد مسجد الغفار العلم والإيمان  ال جرير مسجد أولاد الحسين مسجد التيجاني مسجد المجاهدين عباد الرحمن التوحيد مسجد الله اكبر مسجد ال عمار المتقين مسجد ابو بكر الصديق مسجد التيجاني ال ايوب مسجد معاذ بن جبل مسجد النور مسجد الواحد الحق مسجد المؤمن الصالح  مسجد الخلفاء مسجد ال عودة ثانيا مساجد إدارة شرق العريش مسجد النصر مسجد القرماني الرفاعي إل بدوي  المصطفي كرم ابو جميلة التوحيد الغفار أبو هريرة بلال مسجد نجمة سيناء مسجد الهادي مسجد علي بن أبي طالب طيبة المرور الشعراوي الشهداء شعث مسجد المعلمين  مسجد الأبطال مسجد الفتح الرحمن ابو فراس المحمدي السلام ابو حنيفة سعيد بن عامر الميناء مسجد الهدي مسجد ذو النورين مسجد النور الصفا الأزهر مسجداسامة بن زيد مسجد الأبرار مسجد البيت المعمور مسجد العبور عباد الرحمن مسجد ال خويطر مسجد كلية الزراعة مسجد الخليل ابراهيم مسجد أنس بن مالك مسجد المدينة التيجاني الجديد مسجد الشوربجي مسجد المحطة مسجد الفيصل مسجد حسن رشدي مسجد سلامة مسجد ابومنونة مسجد ال حلاوة مسجد ابوسلمة  مسجد مكة السلام حي السلايمة مسجد السعدوني  اوقاف بئر العبد اوقاف رمانة.

 


شمال سيناء

العريش

المولد النبوى

اوقاف شمال سيناء

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