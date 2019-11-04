أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: تعيين 2401 شاب بالقطاع الخاص

إعداد مدحت وهبة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

التضامن : صرف 931 مليون جنيه من معاشات نوفمبر حتى الآن

التضامن: إصدار 600 ألف بطاقة رقم قومى للمستفيدين من تكافل وكرامة

تعليم الكبار: ندرس تخصيص 20% من درجات التربية العملية لمن يمحو أمية دارسين

نقلة نوعية بامتحانات الثانوية العامة.. مصادر: ضبط ورقة أسئلة العام الدراسى الجارى.. والتدرج من الأسهل للأصعب وإضافة نقاط للطالب المتميز أبرز التعديلات.. والموقع الإلكترونى للوزارة يواصل تلقى طلبات ترؤس اللجان

الزراعة: قوافل علاجية للماشية بالمجان بقرى المحافظات.. اعرف التفاصيل

الأوقاف: ترجمنا 14 كتابا فى عام ونبث الخطبة بـ18 لغة لنشر الوسطية عالميًا

التعليم العالى تعدل جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بسبب إجازة المولد النبوى

مركز التنبؤ بالرى تعلن عدم سقوط أمطار حتى الثلاثاء المقبل

الرى والزراعة تتفقان على تحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه