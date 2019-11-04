سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: تعيين 2401 شاب بالقطاع الخاص

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: تعيين 2401 شاب بالقطاع الخاص وزارة القوى العاملة صورة ارشيفية
إعداد مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

استمرار تلقى طلبات المستبعدين من بطاقات التموين بعد مد فترة التظلمات حتى نهاية الشهر الجارى..توجيهات لمديرى المديريات باختيار أفضل الموظفين للتعامل مع المواطنين.. ولجان لمتابعة أداء الخدمات ومحاسبة المقصرين

 

التضامن : صرف 931 مليون جنيه من معاشات نوفمبر حتى الآن

 

التضامن: إصدار 600 ألف بطاقة رقم قومى للمستفيدين من تكافل وكرامة

 

تعليم الكبار: ندرس تخصيص 20% من درجات التربية العملية لمن يمحو أمية دارسين

 

نقلة نوعية بامتحانات الثانوية العامة.. مصادر: ضبط ورقة أسئلة العام الدراسى الجارى.. والتدرج من الأسهل للأصعب وإضافة نقاط للطالب المتميز أبرز التعديلات.. والموقع الإلكترونى للوزارة يواصل تلقى طلبات ترؤس اللجان

 

الزراعة: قوافل علاجية للماشية بالمجان بقرى المحافظات.. اعرف التفاصيل

 

الأوقاف: ترجمنا 14 كتابا فى عام ونبث الخطبة بـ18 لغة لنشر الوسطية عالميًا

 

التعليم العالى تعدل جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بسبب إجازة المولد النبوى

 

مركز التنبؤ بالرى تعلن عدم سقوط أمطار حتى الثلاثاء المقبل

 

الرى والزراعة تتفقان على تحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه

 


أخبار × 24 ساعة

مركز التنبؤ بالرى

الرى

سقوط أمطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقل عدد من مواقف سيرفيس الجيزة وإنشاء أخرى جديدة.. اعرف التفاصيل

نقل عدد من مواقف سيرفيس الجيزة وإنشاء أخرى جديدة.. اعرف التفاصيل

تركيب 4600 عداد كهرباء مسبوق الدفع بدور العبادة بالإسكندرية لترشيد الاستهلاك

تركيب 4600 عداد كهرباء مسبوق الدفع بدور العبادة بالإسكندرية لترشيد الاستهلاك

"تنمية المشروعات" تمول 3 مشروعات بـ 96 مليون جنيه توفر 6019 فرصة عمل

"تنمية المشروعات" تمول 3 مشروعات بـ 96 مليون جنيه توفر 6019 فرصة عمل

رئيس المعارضة التركية لـ"أردوغان": أنت عاجز عن حماية شرف بلادنا

رئيس المعارضة التركية لـ"أردوغان": أنت عاجز عن حماية شرف بلادنا

خطوة بخطوة.. تعرف على تكاليف خدمات مكاتب الشهر العقارى

خطوة بخطوة.. تعرف على تكاليف خدمات مكاتب الشهر العقارى

طقس اليوم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

طقس اليوم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

فيديو.. كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال

فيديو.. كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

"محكمة النقض " تحدد طعون المتهمين فى فض اعتصام رابعة 24 فبراير المقبل

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

فيديو.. تصميم روبوت يقفز ويسير على قدمين كالبشر ويساعد فى عمليات الإنقاذ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة