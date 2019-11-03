932 طالبا من 19 دولة يدرسون ببرنامج مانشستر بطب المنصورة.. اعرف التفاصيل

الدقهلية شريف الديب

أكدت الدكتورة نسرين عمر عميدة كلية طب المنصورة، أن برنامج مانشستر هو أول برنامج تعليمى فى مصر يعتمد على الشراكة مع جامعات أجنبية وبدأ من 2006، وجامعة مانشستر بإنجلترا من إحدى الجامعات المتميزة على مستوى التعليم الطبى وتعتمد على أسلوب حل المشكلات.

وأشارت العميدة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن البرنامج يعطى للطالب أسلوب تعلم لتقوية مستوى المهارات والتواصل المتميز مع المجتمع الخارجى، ويعتبر البرنامج نقطة جذب للطلاب الوافدين الذين يتنافسون على التقدم من العديد من الدول المختلفة، وقد حصل البرنامج على موافقات من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، عام 2006، وصدر له القرار الوزارى رقم 2293 بتاريخ 8 سبتمبر 2006 وتم اعتماد لائحته الداخلية وتعديلاتها وحصل البرنامج على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتاريخ 22 يناير 2017.

وكشفت الدكتورة نسرين، أن البرنامج يختلف فى المنهج العلمى وطريقة التدريس وطريقة التقويم عن البرنامج العادى، حيث يعتمد على طريقة حل المشكلات الطبية ومصمم فى شكل وحدات متكاملة بين العلوم الأكاديمية والإكلينيكية، وأشار إلى أن طريقة التدريس فى البرنامج تعتمد على الطالب والتعلم النشط فى مجموعات صغيرة من 10 إلى 15 طالبا ويشرف عليها عضو هيئة تدريس فى حلقات نقاشية ممتدة، والطلاب يذهبون للمستشفيات الجامعية من سنة أولى طب لمناظرة الحالات المرضية، وهناك جزء اختيارى وإعداد بحث أو بوستر فى كل فصل دراسى، وكذلك إعداد أبحاث علمية ونشرها فى مؤتمرات علمية محلية ودولية، وطرق التقويم فى البرنامج تتم من خلال الكمبيوتر ولا يوجد فى البرنامج أى امتحانات شفوية أو لقاء مباشر بين الطالب والممتحنين، والامتحانات الإكلينيكية تشرف عليها جامعة مانشستر وتكتب تقريرا عن كل امتحان وتراقب جودة الأداء فى البرنامج بحيث يكون الطالب فى جامعة المنصورة يوازى الطالب بجامعة مانشستر.

فيما أشار الدكتور أشرف شومة مدير برنامج المنصورة-مانشيستر للتعليم، أن البرنامج به 1884 طالبا من بينهم 953 طالب مصرى، و932 طالب أجنبي. من 19 دولة، وأن البرنامج فى جامعة المنصورة تسبب فى زيادة المنشآت وتطوير البنية التحتية والمعامل بالكلية كما حدث بها تطوير هائل فى طب المنصورة، نتيجة الاحتكاك المباشر بين أساتذة جامعة مانشستر والتبادل الطلابى بين الجامعتين، ونتج عنه تطوير طرق التدريس والامتحانات فى البرنامج العادى، ونتج عن ذلك اعتماد كلية الطب والهيئة القومية عام 2011 وإعادة اعتمادها عام 2017 وكذلك اعتماد برنامج مانشستر عام 2017، بالإضافة إلى أن البرنامج يقدم 10 منح مجانية كل سنة للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، ويقدم 10 منح مكافآت تفوق تقدر بـ50% من الرسوم الدراسية للعشرة الأوائل كل سنة

وأضاف مدير البرنامج، أن التواصل مع جامعه مانشستر وذلك للحصول على الجديد والمطور فى المناهج الدراسية وطرق التدريس، أدى إلى زيادة الإقبال على البرنامج بنسبة 25٪، ويتم ابتعاث عدد من الطلاب سنويا قبول عدد من خريجى البرنامج للحصول على درجة الماجستير من جامعه مانشستر مقابل رسوم دراسية مساوية لما يتكلفه الطلاب البريطانيين.

أما عن نظام الالتحاق يجب أن يكون الطالب مقبولا بكلية الطب جامعة المنصورة أو منقولا اليها من كلية طب مناظرة حكومية ويستطيع الطالب المرشح فى كلية طب حكومية مناظرة التحويل المباشر إلى برنامج المنصورة مانشستر عن طريق مكتب التنسيق والتحويلات بشارع جيهان.

يسعى البرنامج دائما إلى تشجيع المتفوقين وتقديم المنح الدراسية لمستحقيهاحيث يمنح العشرة المتفوقين من المتقدمين للبرنامج الحاصلين على الثانوية العامة المصرية منحة مجانية ويستمر الاعفاء طوال سنوات الدراسة طالما حافظ الطالب على تفوقه بتقدير امتياز وفى حال تكرار المجوع توزع المنح بالتساوى على الطلاب المتساوين ويعفى العشرة الأوائل من 50%من الرسوم الدراسية بالعام التالى كما يمنح منحة دراسية واحدة أى دراسة مجانية بالكامل لطالب من كل دولة افريقية لتشجيع الطلاب الوافدين اليهامن الدول الافريقية .

وقد قام البرنامج بتخريح طلاب من العديد من الجنسيات حيث بلغ عدد خريجى البرنامج حتى دور ديسمبر 2018م إلى 1036 -85%منهم طلاب وافدين من جنسيات مختلفة تصل إلى 23 دولة ويدرس بالبرنامج الان ما يقرب من 2000 طالب من جنسيات متعددة ايضا فيما يشكل مجتمع طلابى دولى على أرض مصرية .

يحصل خريج برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبى على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة المنصورة - برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبى – نظام الساعات المعتمد.



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