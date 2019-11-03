57 نقطة لفحص سيدات الأقصر بمبادرة سرطان الثدى 15 نوفمبر.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

حددت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، عددا من النقاط لفحص السيدات بدءاً من يوم 15 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى والضغط والسكر والسمنة، وذلك لفحص مئات الآلاف من السيدات بمدن وقرى المحافظة.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن تلك النقاط التى تم تحديدها لخدمة وفحص سيدات محافظة الأقصر، فى بندر الأقصر مايلي:- (المستشفى الدولي- المستشفى العام – الرعاية الصحية – مكتب صحة أول – وحدة الخطباء – وحدة القباحى – وحدة غنيم – وحدة الزناقطة – المكتب الجديد – وحدة نجع الطويل – المركز الحضري)، وفى مدينة القرنة مايلي:- (وحدة حاجر الضعية – وحدة حاجر الأقالته – وحدة الطارف – وحدة الشيخ عامر – وحدة الزمامي)، وفى مدينة إسنا تشمل مايلي:- (وحدة الشغب – وحدة الهنادى – المساوية – الدير – الحليلية – ترعة ناصر – كومير – جزيرة راجح – القرايا – الغريرة – الكيمان – طفنيس – أصفون – توماس 3 – أبوزعفة – نجع العرب – النجوع قبلى – وحدة رعاية الطفل – المركز الطبى – الدبابية)، وفى الطود تشمل مايلي:- (منشية النوبة – حاجر المريس – الندافين – العديسات بحرى – جزيرة أرمنت)، وفى البياضية تشمل مايلي:- (الحبيل – البغدادى – مركز صحة أسرة البياضية )، وفى الزينية مايلي:- (الزينية بحرى – العشى – سالم مكى – طيبة)، وفى أرمنت مايلي:- (مستشفى الحميات - رعاية الطفل – مركز طبى أرمنت الحيط – الشهداء – حاجر الرزيقات – الرزيقات قبلى – الدميقراط – المحاميد بحرى – حاجر المحاميد).

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى والضغط والسكر والسمنة، تنطلق يوم 15 نوفمبر المقبل، حيث تقرر تخصيص 57 نقطة فحص فى مختلف أنحاء المحافظة لخدمة صحة المرأة بالمحافظة، موضحاً أنه يوجد 4 مستشفيات إحالة، حيث أنه أية حالة يتم اكتشافها خلال الحملات ستنقل فوراً إلى تلك المستشفيات الأربعة وهى "مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة – مستشفى الأقصر الدولى – مستشفى الأقصر العام – مستشفى أرمنت التخصصي"، مناشداً كافة السيدات من سن 18 سنة فما فوق بالتجهيز وجمع أنفسهم للتوجه لمواقع الفحص التى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة رسمياً وأماكنها لفحص أنفسهن والإطمئنان على صحتهم.