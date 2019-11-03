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ننشر تفاصيل التقرير الطبى لجثة طفل عثر عليها بترعة المنصورية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 05:00 ص
ننشر تفاصيل التقرير الطبى لجثة طفل عثر عليها بترعة المنصورية جثة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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حصل "اليوم السابع" على تفاصيل التقرير الطبى، لطفل تم العثور على

جثته

، بترعة المنصورية فى كرداسة.

تضمن التقرير الطبى، عقب مناظرة الجثة، أنها لطفل حديث الولادة، فى الأسبوع الأول من العمر، به مشبك "سرة" بنطال ترينج أزرق اللون، وفانلة برتقالى، وبلوفر أسود مخطط.

كما تبين من خلال مناظرة الجثة، أن الجثة منتفخة، وفى حالة تعفن، ولا يوجد إصابات ظاهرية، ومن المرجح أن يكون سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل، بترعة المنصورية..

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وذكر شهود عيان، أن أطفالا شاهدوا الجثة طافية على المياه، فاعتقدوا أنها عروسة لعبة، مما دفعهم لمحاولة انتشالها للعب بها، إلا أن أحد المواطنين شاهدهم، وباستكشاف الأمر، اتضح أنها جثة طفل.

 


العثور على جثة

جثة طفل

ترعة المنصورية

قتل طفل

امن الجيزة

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