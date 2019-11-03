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موجز المحافظات.. سفير بريطانيا من أسوان: مصر لديها قدرة تنافسية على جذب الاستثمارات

الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:30 م
موجز المحافظات.. سفير بريطانيا من أسوان: مصر لديها قدرة تنافسية على جذب الاستثمارات سفير بريطانيا ومحافظ أسوان

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

سفير بريطانيا من أسوان: مصر لديها قدرة تنافسية على جذب الاستثمارات.. صور

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نشاط مكثف للسياحة الأوروبية بالبحر الأحمر.. السائح الألمانى يتربع على القمة من حيث نسب الوصول.. وتوقعات بارتفاع أعداد الوفود الإنجليزية خلال الموسم الشتوى لتصل إلى مليون ونصف المليون سائح بعد رفع الحظر عن شرم

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صور.. وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور منطقة آثار بنى حسن بالمنيا

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غرفة السياحة: 70% نسب الإشغال السياحى بأسوان مع بداية شهر نوفمبر

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انطلاق ثانى سباق للهجن فى شرم الشيخ برعاية الإمارات 14 نوفمبر

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تفاصيل إحالة 8 للمفتى بتهمة قتل ضابط شرطة فى جبال أبو حزام بقنا

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وكيل "تعليم الشرقية" يوضح حقيقة وفاة طالب بالتهاب رئوى بالعاشر من رمضان

رمضان عبد الحميد وكيل التربية والتعليم بالشرقية
رمضان عبد الحميد وكيل التربية والتعليم بالشرقية

 

جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء: ضخ 251 مليون جنيه لمشروعات قروض وخدمة عامة بالمحافظة.. تمويل 14 ألف مشروع منذ نشأة الجهاز وفرت 84 ألف فرصة عمل.. وتنمية المناطق الفقيرة وتوطين البدو أبرز المشروعات الخدمية

آمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشمال سيناء
آمال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشمال سيناء

 

محافظ بورسعيد: تقديم الدعم والتسهيلات للشباب فى مشروعات الصناعات الصغيرة

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

 

صور.. سكرتير محافظ سوهاج يكرم 257 من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

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انخفاض أسعار الأسماك بأسواق الشرقية

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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بأسواق البحر الأحمر.. صور

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صور.. تراجع بأسعار الفاكهة والخضراوات بمطروح وإقبال المواطنين على الشراء

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