موجز الاقتصاد.. تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأحد، مجموعة من الأخبار الاقتصادية، ومن بينها إعلان البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل، بمناسبة المولد النبوي، وإعلان غرفة الطباعة عدم وجود إمكانية لتخفيض المطابع أسعار طباعة وتوريد الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى

قال البنك المركزي المصري، أنه بمناسبة المولد النبوي الشريف، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019، على أن يستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2019.

غرفة الطباعة: لا يوجد إمكانية لتخفيض الأسعار وأى تغيير فى العقود غير قانونى

قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والورق والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إنه لا توجد إمكانية لتخفيض المطابع أسعار طباعة وتوريد الكتب المدرسية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي، حيث أن جميع المطابع المتعاقدة مع الوزارة تقوم بشراء مخزونها من الورق فور إبرامها التعاقد مع الوزارة.

المطورون العقاريون: العاصمة الإدارية الجديدة أشعلت المنافسة بالقطاع العقارى

أكد عدد من المطورين العقاريين أن العاصمة الإدارية الجديدة أشعلت المنافسة بالقطاع، خاصة مع عدد تزايد الشركات العاملة بها.

قطاع الأعمال: التعاون مع شركة صينية لإنتاج السيارات الكهربائية بشركة النصر

كشف وزير قطاع الأعمال العام عن زيارة وفد من شركة رائدة في الصين إلى مصر خلال الشهر الجاري للتعاون مع شركة النصر للسيارات التابعة للوزارة لإنتاج السيارات الكهربائية.

وزارة الرى تصدر قرارا بتخفيض رسوم الرسو للفنادق العائمة

أكد وحيد عاصم عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية أن وزارة الرى أصدرت قرارا وزاريا بتعديل رسوم الرسو الخاصة بالفنادق العائمة فى القاهرة والاقصر وأسوان، حيث خفضت وزارة الرى رسوم الرسو التى كانت مفروضة على المنشآت العائمة وذلك بعد جولات من المفاوضات بين اتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق.

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استقرار أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والكيلو بـ20 جنيها من المزرعة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-11 – 2019 استقرارا فى الأسواق، بحسب الأسعار المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

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