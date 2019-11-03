معرض "الحلول التصميمية داخل الحيز الإدارى" بفنون جميلة الزمالك

كتبت - منى فهمى

افتتح اليوم الأحد الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، معرض "الحلول التصميمية داخل الحيز الإدارى" للفنان باسم جمال، بالكلية فى الزمالك، بحضور الدكتور حسن متولى، رئيس قسم الديكور بالكلية، والدكتورة عليه عبد الهادى، الأستاذة بقسم الديكور بالكلية، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية، وعدد من المهتمين بالحركة الفنية. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الأحد.



افتتاح معرض الحلول التصميمية داخل الحيز الإدارى للفنان باسم جمال

يتم تنظيم المعرض ضمن نشاط قطاع شئون خدمة المجتمع بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، لنشر رسالة الفنون الجميلة فى المجتمع، و زيادة الوعى الفنى والمجتمعى.



جانب من معرض الحلول التصميمية داخل الحيز الإدارى للفنان باسم جمال

وخلال معرض "الحلول التصميمية داخل الحيز الإدارى" يهتم الفنان باسم جمال باستعراض دراسة تطورات التصميم المكتبى عبر العصور، بدءا من العصور القديمة حتى عصر الثورة الصناعية والفترة الخاصة بالحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، وأثر ذلك على التصميم الخاص بالأثاث المكتبى، كذلك دراسة طرق التأثيث الداخلى للحيز الإدارى، وتصميم المقاعد بالحيز الإدارى .



جانب من الحضور بمعرض الحلول التصميمية داخل الحيز الإدارى للفنان باسم جمال

اهتم الباحث باسم جمال بعرض وتحليل أنظمة الجلوس داخل الحيز الإدارى من خلال دراسة تفصيلية للمقاعد المستخدمة، لتحقيق الراحة النفسية والجسمانية للمستخدم، كما اهتم أيضا بعرض دراسة تفصيلية لمسحطات العمل، مثل المكاتب بالحيز الإدارى، و اهتم بدراسة وتحليل معالجات الحوائط والأرضيات والأسقف، بما يحقق أقصى استفادة من الحيز الداخلى، ومن ثم تحسين جودة الإنتاج.



جانب من معرض الحلول التصميمية داخل الحيز الإدارى للفنان باسم جمال



جانب من الحضور بمعرض الحلول التصميمية داخل الحيز الإدارى للفنان باسم جمال



جانب من معرض الحلول التصميمية داخل الحيز الإدارى للفنان باسم جمال



جانب من الحضور بمعرض الحلول التصميمية داخل الحيز الإدارى للفنان باسم جمال



جانب من معرض الحلول التصميمية داخل الحيز الإدارى للفنان باسم جمال



جانب من معرض الحلول التصميمية داخل الحيز الإدارى للفنان باسم جمال



جانب من معرض الحلول التصميمية داخل الحيز الإدارى للفنان باسم جمال