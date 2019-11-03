"مش جميلة وبس".. إيناس الجبالى ملكة جمال وبطلة الجمهورية فى رفع الأثقال

دمياط معتز الشربينى

"ملكة جمال الأقزام"، و"بطلة الجمهورية فى ألعاب القوى ورفع الأثقال ".. موهبة متعددة خص الله بها إيناس عبد العال الجبالى المعروفة باسم "نوسة" والبالغة من العمر 24عاما من قريه الإسماعلية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط وهى حاصلة على معهد فنى تجارى واشغل منصب المدير الإدارى لفريق الأقزام بدمياط.

تقول إيناس الجبالى "اليوم السابع" اختارنى الله أن أصيب بإعاقة دائمة، وهى قصير القامة ولكن الله كان دائما بجانبى أكملت دراستى وحصلت على معهد فنى تجارى وقررت ممارسة الرياضة وكان اختيارى لألعاب القوى دفع الحلة ورمى الرمح ورفع الأثقال وبذلك أكون أول بنت لاعبه رفع الأثقال الأقزام، ولاعبه فى نادى كفر سعد الرياضى دمياط.

وأضافت إيناس شاركت فى بطولة الجامعات وحصلت على المركز الأول فى ألعاب القوى ثم بطولة الجمهورية فى ألعاب القوى عام 2017 وحصلت على مركز أول ثم كأس مصر و حصلت على المركز الأول فى ألعاب القوى 2017 فى بطوله رفع الأثقال بطوله الجمهورية 2018حصلت مركز اول وفى كأس مصر حصلت على المركز الأول فى بطوله الشركات فى رفع الأثقال عام 2018، وحصلت مركز الأول فى بطولة الجمهورية فى رفع الأثقال عام 2019.

وأشارت إيناس إلى انها حاصلة على لقب ملكة جمال الأقزام فى مسابقة ملكات جمال الأقزام على مستوى العالم وكذلك بالمشاركة فى مهرجان الأقزام بشرم الشيخ على مستوى العالم عام 2018 وبمشاركة 14متسابقة من بينهم متسابقات من مصر والمغرب والأرجنتين وعدد من الدول الأخرى.

كما شاركت فى أول فى أول فريق لكرة القدم الأقزام بنادى كفر سعد، وأضافت لقد تم تكريمى من وزير الشباب والرياضة وتكريم من الدكتورة إيناس عوض محافظ دمياط. ووجهت إيناس الشكر لمدربها كابتن محمد على كأول مدرب رفع الأثقال للأقزام على مستوى الجمهورية.

وأضافت إيناس الجبالى أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استقبلت بمكتبها أبطال فريق نادى كفر سعد الرياضى لذوى القدرات الخاصة والهمم الحاصلين على المراكز الأولى فى بطولات الجمهورية وكأس مصر لرفع الأثقال وألعاب القوى ووعدت بدعمهم حتى تحقيق نتائج متقدمة فى كافة الألعاب والأنشطة .

وطالبت إيناس الجبالى بمزيد من الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتحلم بالوصول إلى البطولات العالمية فى ألعاب القوى.



إيناس الجبالى ملكة جمال وبطلة الجمهورية فى رفع الأثقال (1)







إيناس الجبالى ملكة جمال وبطلة الجمهورية فى رفع الأثقال (2)







إيناس الجبالى ملكة جمال وبطلة الجمهورية فى رفع الأثقال (3)







