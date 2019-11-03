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مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

الأحد، 03 نوفمبر 2019 08:49 م
مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات كاريكاتير يسرائيل هيوم
كتب- هاشم الفخرانى

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سخرت صحيفة "يسرائيل هيوم " من تعقد الأوضاع السياسة فى إسرائيل ، من خلال  كاريكاتير ، يجسد مدى التعقيد الذى تشهده إسرائيل لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ،لدرجة أن المحللون يرون أن إسرائيل على مشارف إجراء انتخابات ثالثة فى عام واحد.

 

 

كاريكاتير يسرائيل هيوم
كاريكاتير يسرائيل هيوم

 

ورسمت الصحيفة رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة تريزا ماى ، وهى تتحدث إلى رئيس رئيس الوزراء البريطاني الحالى بوريس جونسون قائلة :" لقد خلق البريكست نوعاً من التعقيد فعلى مدار 4 سنوات أجريت 3 انتخابات متتابعة ..هذا لم نشهده من قبل "، ليرد جونسون قائلا:"هونى عليكى سيدتى ..فى إسرائيل يجرون الانتخابات 3 مرات فى عام واحد".

ويجرى زعيم تحالف "أزرق- أبيض" بانى جانتس مشاورات مع الأحزاب الإسرائيلية، لتشكيل حكومة جديدة فى أعقاب فشل بنيامين نتنياهو فى اقناع الأحزاب الانضمام لتحالف يتزعمه.

 

 

 


بريطانيا

بريكست

اسرائيل

تل ابيب

اليوم السابع بلس

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