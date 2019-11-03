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محكمة بمقدونيا الشمالية تحتجز 3 باكستانيين يشتبه فى تهريبهم لمهاجرين

الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:00 م
محكمة بمقدونيا الشمالية تحتجز 3 باكستانيين يشتبه فى تهريبهم لمهاجرين أرشيفية
(أ ش أ)

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أمرت محكمة فى جمهورية مقدونيا الشمالية، باحتجاز ثلاثة مواطنين باكستانيين 30 يومًا رهن المحاكمة، يشتبه فى ارتكابهم جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر واستعمال القسوة مع مهاجرين.

وأعلن مكتب ادعاء سكوبى، اليوم الأحد، فتح تحقيق مع ثلاثة باكستانيين ومواطن من مقدونيا الشمالية لتنظيمهم عملية نقل غير شرعية لمهاجرين وإساءة معاملتهم، كما تم وضع المواطن المحلى تحت الإقامة الجبرية داخل منزله المستخدم فى إخفاء المهاجرين.

وكانت الشرطة قد داهمت منزلًا أول أمس، الجمعة، فى قرية "فاكسينس" الواقعة بالقرب من الحدود الشمالية مع صربيا، وعثرت داخله على 12 مهاجرًا من الهند وباكستان وأفغانستان، من بينهم قاصران.

ونفذت الشرطة، العملية بناءً على معلومات من شرطة صربيا التى تلقت بلاغًا من صديق للمهاجرين يفيد بأنهم يتعرضون للضرب وطُلب منهم أن يدفع كل فرد مبلغ ألف و300 يورو، ما يعادل ألف و450 دولارًا، للمهربين من أجل إتمام عملية نقلهم عبر الحدود.

 

 


مقدونيا

مقدونيا الشمالية

باكستان

المهاجرين

الاتجار بالبشر

تهريب المهاجرين

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