متحدث الرئاسة: تطبيق الحد الأدنى للأجور بنهاية نوفمبر على جميع مؤسسات الحكومة

كتب محسن البديوى

أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه فى شهر مايو القادم سيتم الإعلان عن أن مصر خالية من فيروس سى.

وقال متحدث الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إن منظومة التأمين الصحى الشامل تحدى كبير جدًا لأى حكومة، ونجاحه يتوقف على آلية التطبيق واستدامة جودة الخدمات، موضحًا أن الدولة تستهدف القضاء على قوائم الجراحات الحرجة فى مصر.

وفيما يتعلق بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور ، قال: "تقارير المتابعة أشارت إلى أنه لم يتم التطبيق بشكل كامل، والقرار يشمل 3 آلاف و 200 جهة حكومية تابعة للوزارات المعنية المخاطبة برفع الحد الادنى، ومعظمهم تم التطبيق ويتبقى 721 وحدة حكومية سيتم التطبيق بالكامل بانتهاء هذا الشهر"، مؤكدًا: "بنهاية نوفمبر الجارى سيكون الحد الأدنى للأجور طبق بالكامل فى جميع وزارات وهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى الجمهورية بأثر رجعى".

وواصل: "من الممكن فى المستقبل يتم دراسة الأمر بالنسبة للقطاع الخاص، ولكن الاهتمام الأكبر الآن بالقطاع الحكومى الذى يضم الملايين".