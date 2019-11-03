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قيادات وزارة النقل تتفقد المعهد الفنى لتكنولوجيا السكة الحديد اليوم

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:00 ص
قيادات وزارة النقل تتفقد المعهد الفنى لتكنولوجيا السكة الحديد اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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يتفقد اليوم الأحد قيادات وزارة النقل والسكة الحديد المعهد الفنى لتكولوجيا السكة الحديد ومركز وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد، حيث يستقلون القطار المتوجه إلى المعهد ومركز التدريب صباح اليوم، للقيام بالجولة التدريبية للوقوف على إجراءات تدريب العاملين ومتابعة انطلاق الدراسة بالمعهد خلال عامه الدراسى الأول، بعد التصديق عليه من المجلس الأعلى للجامعات.

كما يشهد المسئولين خلال جولتهم انطلاق الدورة التدريبية لتأهيل 120 مدربا من كافة طوائف التشغيل والعاملين مع الجمهور بالسكة الحديد ليتولى تدريب كافة العاملين المتعاملين مع الجمهور من صرافين تذاكر وكمسارية ونظّار محطات ومضيفين قطارات.

 

 


السكة الحديد

المعهد الفنى لتكنولوجيا السكة الحديد

معهد السكة الحديد

النقل

عمال السكة الحديد

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