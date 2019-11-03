ضبط إعدام 1198كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تمكنت إدارة مراقبة اﻷغذية بالمديرية جنوب سيناء أثناء حملات مكثفة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينتي دهب وشرم الشيخ من ضبط وإعدام 1198 كيلو من الأغذية المختلفة والمتنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية .

وتم المرور على 25 منشأة تم خلالها ضبط 806 كيلو من المواد الغذائية المختلفة تم تحريزهم وتشميعهم وتحرير ثلاث محاضر ضبط بشأنهم والعرض على النيابات العامة بمدينتي دهب وشرم الشيخ لاتخاذ اللازم قانونًا.

كما تم إعدام 290 كيلو ونصف أغذية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام 102 لتر مواد غذائية سائلة من الزيوت والعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فريق التفتيش بتحرير محضر ضبط بخمسة عشر كيلو من الرنجة المدخنة غير مطابقة للمواصفات والعرض على النيابة العامة بشرم الشيخ، كما تم إعداد ثلاث مذكرات غلق لمنشآت غذائية بمدينتي الطور وشرم الشيخ لوجود خطر داهم ونقص بالاشتراطات الصحية ، وفقا لتوجيهات اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات.

من جهته أكد الدكتور خالد أبوهاشم ،وكيل الوزارة ، أنه تم تكليف إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بتشديد الرقابة علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات لإحكام الرقابة علي تلك ألأماكن مؤكدا استمرار تلك الحملات علي الأسواق بكافة مدن المحافظة لضمان سلامة الغذاء مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالصحة العامة للمواطنين .

وقامت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أيمن الشناوى ، مدير مراقبة اﻷغذية بالمديرية، وإشراف عزوز عبدالعزيز ، مراقب عام اﻹدارة وعضوية مفتشي الاغذية باﻹدارة أحمد فتحي ومحمود سعيد وسامي رفعت ، وتم المرور على 25 منشأة غذائية مختلفة بشرم الشيخ ومدينة دهب للتأكد من سلامة اﻷغذية والمشروبات حرصا علي الصحة العامة وسلامة المواطنين وحمايتهم من أية ممارسات ضارة، تم خلالها ضبط وإعدام 1198 كيلو مواد غذائية مختلفة علي النحو السابق ايضاحه ، كما قام فريق العمل بتحرير عدد 36 محضر جنحة صحية وذلك لنقص في اﻹشترطات الخاصة بالنظافة العامة، ولعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو المشتغلين باﻷغذية والمشروبات من اﻷمراض المعدية والتي تنتقل عن طريق الطعام، كما تم إعداد مذكرة غلق لمنشآة غذائية لوجود خطر داهم علي الصحة العامة.