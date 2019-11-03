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صور.. إيقاف 4 حالات بناء مخالف والتحفظ على ونش بأحياء الإسكندرية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:40 م
صور.. إيقاف 4 حالات بناء مخالف والتحفظ على ونش بأحياء الإسكندرية عقار مخالف
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى العامرية ثان غرب الإسكندرية، عددا من الحملات لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدى لها بنطاق الحى، بناء على تعليمات المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حى العامرية ثان، بإيقاف أعمال البناء المخالف والتحفظ على معدات البناء والقضاء عليها فى المهد.

وأشار بيان صادر من الحى اليوم، إلى أنه تم شن حملة بقيادة رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع ومدير أشغال طريق أسفرت عن إيقاف أعمال لأعمدة ومبانى أول علوى بالناصرية القديمة أمام قصر حماد وتم التحفظ على ونش كامل، إيقاف أعمال مبانى وأعمدة دور أرضى بقريه فلسطين، إيقاف أعمال شده خشبية الدور الثانى علوى بقرية فلسطين.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بالتصدى للبناء المخالف والعشوائى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، شدد حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول، على استمرار الحملات للتصدى لظاهرة البناء المخالف وعدم السماح للمخالفين بالبناء حفاظا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر، ووفقا لتعليمات رئيس الحى تم اليوم الأحد التصدى للبناء المخالف، بتواجد رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع إيقاف أعمال بناء مخالف للدور الخامس عشر علوى بشارع نجع السلام والتحفظ على باب العقار.

 

بناء مخالف_1

بناء مخالف
ضبط بناء بدون ترخيص
ضبط بناء بدون ترخيص
عقار مخالف
عقار مخالف

 

 
 
 
 

الاسكندرية

احياء الاسكندرية

البناء المخالف

عقار مخالف

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