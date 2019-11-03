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صور .. أكبر حديقة للتسلق و المغامرة على الحبال فى الشرق الأوسط بدبى

الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:38 م
صور .. أكبر حديقة للتسلق و المغامرة على الحبال فى الشرق الأوسط بدبى متنزهات دبى
رسالة دبى/ أميرة عبد السلام

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عروض و مغامرات فى الهواء الطلق تتناسب مع طبيعة طقس الخليج خلال فصل الشتاء أطلقتها دائرة السياحة بدبي لجذب ملايين الأسر والزائرين الراغبين في الاستمتاع بتجارب استثنائية ومختلفة فى مقدمتها تجربة المشي على الجبال التي يقدمها منتزه أفينتورا بحديقة مشرف و الذى كان ضمن برنامج  فعاليات الزيارات الشتوية " دبي الوجهة العائلية الأمثل لقضاء العطلات " و التى نظمتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بحضور عدد من الصحفيين و الإعلامين المصريين و العرب.

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ويصمم منتزه أفينتورا الذي يقع وسط غابة أشجار الغاف الطبيعية التي تبلغ مساحتها 35 ألف متر مربع وتقع في حديقة مشرف بمنطقة مردف  مجموعة متنوعة من الخيارات للرحلات الميدانية التعليمية، التي ثبُت أنها توفر فوائد نفسية وجسدية وسلوكية، بينما تساعد الأفراد على تطوير سلوك إيجابي واحترام الطبيعة والبيئة.

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ومن العروض الجديدة التي يقدمها منتزه أفينتورا هذا الموسم برنامج "ميني كيدز"، وهي تجربة ممتعةومغامرةرائعة للأطفال من سن الرابعة فما فوق، إذ يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بقضاء يوم في الخارج.

 ويشمل هذا النشاط، الذي يخضع لإشراف مدربين مؤهلين وموثوق بهم، التجول في مسار طبيعي هادئ والاستمتاع بمشاهدة نباتات وحيوانات دولة الإمارات في محيط غابة أشجار الغاف الجميلة.

وعلقت لينا ملص، مديرة المنتزه "لقد أمضينا أشهر الصيف في تطوير برامجنا الجديدة من أجل تعزيز وتقديم تجارب أصيلة في الهواء الطلق نحن نركز أكثر على برامج العافية والعناصر التعليمية لدينا؛ لذلك نحن نلهم كل من يزورنا بهدف ربط المجتمعات والأفراد بالطبيعة".

وأضافت ملص : "تتمتع جميع برامجنا التعليمية بصلات منهجية قوية وتقدم رحلات ميدانية هادفة وممتعة تهدف إلى تطوير وتقديم برامج ومبادرات تركز على بناء الوعي والحفاظ على البيئة وتكريم المجتمع".

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وتشمل الميزات الجديدة، جدار أفينتورا الذي يبلغ طوله عشرة أمتار ويتميز بإطلالة خلابة من القمة، بالإضافة إلى "قفزة الثقة" وهي مغامرة مثيرة للتسلق والقفز من على ارتفاع خمسة أمتار.

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منتزهات مفتوحة بدبى

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رسالة دبى

أفينتورا

منتزه افنتورا

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