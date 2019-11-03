زى النهادرة.. افتتاح أول جلسات للمجلس التأسيسى الكويتى بعد إنجازه مشروع الدستور

وكالات الأنباء

بعد حصول الكويت على الاستقلال عام 1961 ، قرر أمير الكويت آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح أن يؤسس نظاماً ديمقراطياً يشترك فيه الشعب بالحكم.

كانت البداية برغبة من الأمير بوضع دستور دائم للكويت، وكي يكون الدستور نابعاً من الشعب تقرر عمل انتخابات لاختيار ممثلين من الشعب يصيغون الدستور الدائم للكويت، وفي يوم 26 أغسطس 1961 أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح مرسوم أميري تحت رقم 22 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي وذلك لإقامة نظام ديمقراطي .

وفى مثل هذا اليوم من العام 1962، قام الشيخ عبد الله السالم الصباح بافتتاح أول جلسات المجلس، وتم اختيار عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم، رئيساً للمجلس والدكتور أحمد محمد الخطيب نائباً للرئيس.

تم تشكيل لجنة وضع الدستور والتي تكونت من 5 أعضاء وتم اختيار الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رئيساً للجنة

قام أعضاء اللجنة بصياغة دستور الكويت الدائم والمعمول به حتى الآن بمشاركة من عدد من كبار الخبراء بالدساتير من مصر

أمر الشيخ عبد الله السالم الصباح أبناء الأسرة الحاكمة الأعضاء بالمجلس التأسيسي نتيجة وجودهم كوزراء بأن يمتنعوا من التصويت على أي مادة من مواد الدستور وترك ذلك لأعضاء المجلس المنتخبين وذلك كي يكون الدستور شعبي.