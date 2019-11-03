روسيا.. مقطع فيديو يشغل مواقع التواصل والسلطات تحقق

وكالات

شغل مقطع فيديو جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى فى روسيا، حتى إن السلطات الروسية سارعت إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة مدى صحته.

ووفقا لما نشره موقع "العربية"، يظهر الفيديو شابة تدعى آنا، قيل إنها راكبة تقود طائرة تابعة لشركة طيران تجارية، وهي تجلس على مقعد مساعد الطيار أثناء تحليق الطائرة فوق سيبيريا.

ومن خلال اللقطات، يمكن سماع صوت الطيار، وهو يعطى التعليمات للراكبة التي يُعتقد أنها في أواخر العشرينيات من العمر والتي قيل إنها غير مؤهلة لقيادة طائرة.

وذكر تقرير لصحيفة سيبيريان تايمز الروسية أن هذه الرحلة تابعة لشركة الطيران الروسية InAero، علماً أن متحدثاً باسم الشركة قد لفت إلى وجود شكوك أن تكون هذه اللقطات لها أي علاقة بأنشطة الشركة.

ورغم أن هذا الفيديو صوّر خلال رحلة في 31 أغسطس الماضي، فإنه انتشر كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، وأثار جدلاً واسعاً منذ لحظة انتشاره، حيث وصفه العديد من وسائل الإعلام بأنه "فضيحة حقيقية" لشركة الطيران.

وكانت الشابة نشرت الصور والفيديوهات الخاصة بهذه الرحلة على حسابها على إنستغرام، إلا أنها ما لبثت أن حذفتها.