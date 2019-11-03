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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3/11/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3/11/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا.

 وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار التي قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 29

شبين الكوم 19 28

طنطا 18 28

دمنهور 17 28

الإسكندرية 16 28

بلطيم 16 28

مطروح 17 26

السلوم 17 26

سيوة 14 26

بورسعيد 20 25

دمياط 20 25

الزقازيق 17 28

الإسماعيلية 16 28

السويس 17 28

العريش 19 25

رفح 19 25

رأس سدر 16 29

نخل 11 27

نويبع 21 28

طابا 17 26

كاترين 08 24

الطور 19 28

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 19 30

مرسى علم 19 28

الفيوم 19 29

بنى سويف 18 29

المنيا 14 29

أسيوط 15 29

سوهاج 15 30

قنا 15 31

الأقصر 15 32

أسوان 16 33

أبوسمبل 18 32

الوادي الجديد 15 33

شلاتين 23 31

أبو رماد 22 30

حلايب 24 28

رأس حدربة 23 28

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 38

المدينة 19 36

الرياض 22 35

المنامة 27 32

أبوظبي 24 34

الدوحة 26 34

الكويت 19 30

دمشق 10 22

بيروت 20 25

عمان 11 23

القدس 13 22

غزة 18 26

بغداد 16 29

مسقط 25 30 

صنعاء 07 23

الخرطوم 25 39

طرابلس 19 27

تونس 17 27

الجزائر 16 22

الرباط 14 22

نواكشوط 23 35

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 15

إسطنبول 14 18

إسلام أباد 14 27

نيودلهي 19 28

جاكرتا 24 33

بكين 02 15

كوالالمبور 23 32

طوكيو 13 18

أثينا 18 20

روما 14 22

باريس 09 12

مدريد 10 17

برلين 08 13

لندن 08 13

مونتريال 00 07

موسكو 04 05

نيويورك 03 12

واشنطن 02 12

 

 

 


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