تعرف على أهم الخدمات الحكومية المميكنة المقدمة للمواطنين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول إلى رفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية فى التعامل، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، بما يخلق بيئة عمل مناسبة.

محافظة سوهاج قامت بتطوير 7 مراكز للخدمات الحكومية من إجمالى 14 مركزا هو إجمالى عدد المراكز الموجودة على مستوى المراكز والأحياء وهى مركز التطوير التكنولوجى بحى شرق، وبحى غرب، وبمركز البلينا، وبمركز المراغة، وبمركز دار السلام، وبمركز طما، ومركز أخميم.

اليوم السابع يقدم أهم الخدمات التى تقدمها تلك المراكز للمواطنين:

1- طلـــــــــب ترخيص بناء

2- طلب ترخيص هدم كلى

3- طلب ترخيص بالهدم للمبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط

4- طلب نقل ملكية ترخيص البناء

5- طلب استخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية

6- طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية

7- طلب استخراج شهادة تفيد سداد غرامات المبانى

8- طلب شكوى من أعمال مبانى مخالفة

9- طلب الحصول على معاينة منشأة

10- طلب الترخيص بإقامة وتشغيل محطة التليفون المحمول

11- طلب معاينة عقار آيل للسقوط

12- طلب الترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى

13- طلب تعديل ترخيص محل صناعى أو تجارى

14- طلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى

15- طلب ترخيص بفتح محل عام ( مقهى / مطعم / فندق )

16- طلب تعديل ترخيص محل عام

17- طلب ( ترخيص أو تجديد ترخيص ) شخصى ( مستغل/ مشرف/ مدير ) للمحال العامة

18- طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى أو عام ( فى حالة التنازل )

19- طلب إلغاء تراخيص المحــــال ( تجارية / صناعية / عامـة )

20- طلب ترخيص للملاهى غير السياحية

21- طلب تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية والصناعية و العامة والملاهى

22- طلب تعديل ترخيص الملاهى غير السياحية

23- طلب نقل ترخيص الملاهى غير السياحية ( لوفاة المرخص له )

24- طلب ( الترخيص / تجديد الترخيص ) بحيازة جهاز( تليفزيون / مذياع ) للمحال العامة

25- طلب تصريح بتوصيل مرافق للعقار ( شقة / محل / مكتب ) (مياه – كهرباء – صرف صحى – غاز طبيعى )

26- طلب تصريح بتوصيل مرافق للمبانى القديمة

27- طلب تصريح بتوصيل المرافق للمبانى ( المقامة بالمناطق العشوائية )

28- طلب الحصول على رخصة تركيب مصعد جديد

29- طلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد جديد

30- طلب الترخيص أو تجديد الترخيص بإشغال الطريق



المحافظ يتفقد أحد المراكز التكنولوجية