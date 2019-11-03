تشكيل لجنة صحية لفحص منتجات حلوى مغشوشة بعد ضبطها فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بتشكيل لجنة صحية لفحص كمية من منتجات الحلوى المصنعة غير الصالحة للاستهلاك، وكتابة تقرير وافٍ عنها لاستكمال التحقيقات.

مباحث التموين بالجيزة، ألقت القبض على صاحب مصنع غير مرخص، لإنتاج حلوى المولد النبوى، وبحوزته ما يقرب من 9 أطنان من المنتج، غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى حيازة صاحب مصنع غير مرخص بالهرم، لكميات من حلوى المولد النبوى، غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

بإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبحوزته منتجات جاهزة للبيع، ومستلزمات إنتاج، غير صالحة للاستهلاك، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.