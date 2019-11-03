انعقاد اللقاء الأول لكهنة المجالس الإكليريكية الفرعية للوجه البحرى

تناول اللقاء الذى يعد الأول للمجلس منذ تشكيله، وضع آلية عمل المجالس الفرعية إلى جانب آلية ربطها بالمجلس الإقليمى وتوحيد أسلوب العمل داخل هذه المجالس.

كما بحث الأنبا مرقس عددًا من المعوقات والمشكلات التى تواجه عمل المجالس، وأكد على ضرورة معالجة ملفات الأحوال الشخصية المعروضة، وفق تعاليم الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة وأيضًا فى إطار أبوة ورعاية الكنيسة لأولادها.