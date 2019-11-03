انعقاد اللقاء الأول لكهنة المجالس الإكليريكية الفرعية للوجه البحرى

عقد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ورئيس المجلس الإقليمى لقطاع وجه البحرى والإسكندرية (الدائرة الثانية) لقاءً أمس مع رؤساء وسكرتارية المجالس الإكليريكية الفرعية للقطاع ذاته، بمقر مطرانية شبرا الخيمة.
تناول اللقاء الذى يعد الأول للمجلس منذ تشكيله، وضع آلية عمل المجالس الفرعية إلى جانب آلية ربطها بالمجلس الإقليمى وتوحيد أسلوب العمل داخل هذه المجالس.
كما بحث الأنبا مرقس عددًا من المعوقات والمشكلات التى تواجه عمل المجالس، وأكد على ضرورة معالجة ملفات الأحوال الشخصية المعروضة، وفق تعاليم الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة وأيضًا فى إطار أبوة ورعاية الكنيسة لأولادها.
كما دشن الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة اليوم مذبح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بمنطقة الوحدة العربية التابعة للإيبارشية.
وبدأت صلوات التدشين وتلاها القداس الإلهى وسط مشاركة شعبية كبيرة.
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