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اليونان تنقل نحو 800 مهاجر من المخيمات المكتظة بالجزر الساحلية الى داخل البلاد

الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:40 م
اليونان تنقل نحو 800 مهاجر من المخيمات المكتظة بالجزر الساحلية الى داخل البلاد مهاجرون - أرشيفية
(أ ش أ)

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قامت السلطات فى اليونان، اليوم الأحد، بنقل نحو 800 مهاجر من المخيمات المكتظة فى الجزر الساحلية إلى داخل البر الرئيسى للبلاد.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، إن نحو 15 ألف مهاجر يقيمون داخل مخيم "موريا" بجزيرة ليسبوس، الذى تبلغ سعته الأصلية 3 آلاف شخص فقط، الأمر الذى دفع السلطات اليونانية إلى البدء فى ترحيلها على مراحل إلى أماكن أخرى داخل اليونان .

وصرح مسئول رفيع المستوى فى الحكومة اليونانية بأن الحكومة تعتزم نقل خمسة آلاف مهاجر إلى البر الرئيسى على مدار الأيام الخمسة عشر القادمة.

وأضاف المسئول، الذى رفض الكشف عن هويته، أن هؤلاء المهاجرين سوف يقيمون فى الفنادق بشكل مؤقت نظرا لانتهاء الموسم السياحى مع استثناء شمال اليونان من خطة الترحيل نظرا لاكتظاظها بمخيمات المهاجرين.

 

 


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