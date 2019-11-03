اليوم السابع: السيسى يوجه بالإطلاق التجريبى للتأمين الصحى بجنوب سيناء والأقصر

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: السيسى يوجه بالإطلاق التجريبى للتأمين الصحى فى جنوب سيناء والأقصر مارس 2020.. نوفمبر آخر موعد لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة.. الرئيس يتابع إجراءات التطبيق الكامل للقرار فى كل الجهات الحكومية.. ووزير المالية يعرض الجدول الزمنى لاستكمال التنفيذ

واقرأ أيضا..



وزيرة التخطيط تلقى كلمة الرئيس فى الأسبوع العربى: العرب يحتاجون 230 مليار دولار سنوياً للتنمية المستدامة.. الصراعات تفرض مزيدا من الأعباء والتحديات وأثرت على النمو وزادت معدلات.. البطالة فى العالم.. والاقتصادات النامية تقود عجلة العالم بنمو يتجاوز 5%

الكونجرس الأمريكى يعترف بجرائم أنقرة ضد الأرمن.. الأرمن يروون حكاياتهم من الإبادة التركية إلى الاستقرار فى مصر





مطران الأرمن الأرثوذكس: تمتعنا بطيب المعاملة من المصريين شعبا وحكومة وعلينا واجبات كمواطنين.. ومطران الكاثوليك: نمارس طقوسنا الدينية بحرية



«أكتوبر » يحظى بنصيب الأسد.. الجيش يجرى تدريبات مشتركة مع أكبر جيوش العالم على مدار العام

ثمار 3 سنوات من «تحرير سعر الصرف».. الاحتياطى فى أعلى مستوى بـ45.1 مليار دولار.. تحسن أداء الجنيه.. و«التضخم » فى أدنى مستوياته



يحتاج تويتر كما نحتاج الطعام.. ترامب يدير الولايات المتحدة الأمريكية بـ11 ألف تغريدة

«الوطنية للتدريب » تستقبل الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

«المستشفيات النموذجية » خطوة على طريق تطوير القطاع الصحى

انطلاق ثانى سباقات الهجن فى شرم الشيخ 14 نوفمبر

القوات المسلحة تفتتح مجمعا حضاريا وتنمويا بوسط سيناء

النقل تواجه «التزويغ » فى القطارات ببوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد





