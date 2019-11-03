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اليوم السابع: السيسى يوجه بالإطلاق التجريبى للتأمين الصحى بجنوب سيناء والأقصر

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:47 م
اليوم السابع: السيسى يوجه بالإطلاق التجريبى للتأمين الصحى بجنوب سيناء والأقصر اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: السيسى يوجه بالإطلاق التجريبى للتأمين الصحى فى جنوب سيناء والأقصر مارس 2020.. نوفمبر آخر موعد لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة.. الرئيس يتابع إجراءات التطبيق الكامل للقرار فى كل الجهات الحكومية.. ووزير المالية يعرض الجدول الزمنى لاستكمال التنفيذ

 

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اليوم السابع

أمين الصحى

السيسى

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