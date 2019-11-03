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الصحة: تسجيل مليون مواطن فى التأمين الصحى الجديد حتى الآن

الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:17 م
الصحة: تسجيل مليون مواطن فى التأمين الصحى الجديد حتى الآن وزارة الصحة
كتب محسن البديوى

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أكدت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل مليون مواطن حتى الآن فى منظومة التأمين الصحى الجديدة، بينهم 526 ألف فى بورسعيد، وحوالى 500 ألف فى الـ 5 محافظات التى بدأ التسجيل فيها خلال شهر أكتوبر.

وذكرت الوزارة، من خلال ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أنه سيتم بدء التشغيل التجريبى فى الأقصر وجنوب سيناء فى شهر مارس القادم 2020 ، بما يؤكد جدية الدولة فى ملف "بناء الإنسان المصرى".

وأوضحت أن التأمين الجديد، هو الحل الأساسى لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، مشددًا على مساعيها لرفع كفاءة الأطباء فى ظل العجز الكبير فى أعداد خريجى كليات الطب.


وزاره الصحه

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عمرو اديب

الاطباء

التامين الصحى الجديد

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التأمين الصحي

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