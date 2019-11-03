"الزكاة والدخل" و "غرفة الرياض" توقعان مذكرة تفاهم

وكالات

وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين، بحضور محافظ هيئة الزكاة المهندس سهيل بن محمد أبانمي ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان.

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، تهدف المذكرة لمساهمة الطرفين في تحسين الأداء التوعوى الذى بدوره سيسهم فى تيسير عملية تحصيل الزكاة والضرائب بصورة ديناميكية وفعّالة، مما يعود على الهدف الأساسي فى تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطنى وتمكين استدامة الاستثمارات وفرصة لجذب الاستثمارات الناجحة، وذلك بما يتوافق مع أهداف الجهتين.

وتتضمن المذكرة أيضاً تأسيس أطر التعاون بين الجهتين في المجالات ذات الاختصاص المشترك ومنها تحسين تجربة المكلفين ورفع معدل الوعي لديهم، ورفع نسبة التزامهم، وذلك من خلال إقامة معارض ومؤتمرات وندوات وورش عمل، وحملات إعلامية توعوية مشتركة موجهة للقطاع الخاص، والتعاون في تعزيز الإعلام الاقتصادي في مجالات الضرائب عبر نادي الإعلام الاقتصادي، وتشكيل فريق عمل مشترك لبحث معوقات والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي ووضع الحلول لها، بالإضافة إلى التعاون في مجال توطين وظائف المحاسبة من خلال مركز التوظيف في الغرفة.