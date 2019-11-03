الرى تنظم دورة لـ 39 متدربا من اليمن بالتعاون مع الخارجية والجايكا اليابانية

كتب أسماء نصار

نظم قطاع التدريب الاقليمي للموارد المائية والري بالتعاون مع ووزارة الخارجية ووكالة الجايكا اليابانية برنامج تدريبي ل 39 متدرب (قيادات – مهندسين مدنى – جيولوجيين) من هيئة إمداد المياه للمناطق الريفية بدولة اليمن.

وزار المتدربون مدينتى إسنا والأقصر وقنا، حيث تم مشاهدة سد إعاقه ومخر سيل بقريه حجازة بمحافظة قنا، لتوضيح أهمية سدود الإعاقة فى حمايه الأرواح والممتلكات من مخاطر السيول، والاستفادة من مياه السيول فى تغذيه الخزان الجوفى وفى تخزين المياه بغرض استخدامها مباشرة فى الزراعة، كما تم زيارة مركز شبكات ومرافق محافظة الاقصر وتم تدريب عملى على استخدام اجهزة God و Total Stationer و rd5000 وعلى كيفية الكشف عن المرافق ثم كيفية ادخال بيانات المسح تحت الأرضى على برنامج ARC-GIS .

كما تم أيضاً تنفيذ زيارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة الأقصر، حيث تم توضيح أنشطة الشركة والتطوير الإدارى بها، وأثره على رفع كفاءة منظومة الإدارة وتنميه مهارات العاملين بها، بالإضافة إلى زيارة محطة مياه الراضوانية المطورة والقائمة على الترشيح بالأغشيه.

كما تم زيارة قناطر إسنا الجديدة ومحطتها الكهرومائية والهويس الملاحى، بالإضافة إلى محطة البحوث المائية بمدينة إسنا، كما تم تدريب السادة الجيولوجيين عملياً على أعمال الكشف الجيوفيزيقى عن المياه الجوفية فى التربة الصخرية، حيث يتميز التركيب الجيولوجية بالأقصر بوجود التكونات الصخرية الصلبة والمتقاربة فى تركيبها مع الطبيعة الجيولوجية بدولة اليمن، علاوة على تشابه الظروف المناخية بينهما.