سوبر كورة
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تنظم دورة لـ 39 متدربا من اليمن بالتعاون مع الخارجية والجايكا اليابانية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 10:32 ص
الرى تنظم دورة لـ 39 متدربا من اليمن بالتعاون مع الخارجية والجايكا اليابانية جانب من الدورة التدريبية
كتب أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم قطاع التدريب الاقليمي للموارد المائية والري بالتعاون مع ووزارة الخارجية ووكالة الجايكا اليابانية برنامج تدريبي ل 39 متدرب (قيادات – مهندسين مدنى – جيولوجيين) من هيئة إمداد المياه للمناطق الريفية بدولة اليمن.
 
وزار المتدربون مدينتى إسنا والأقصر وقنا، حيث تم مشاهدة سد إعاقه ومخر سيل بقريه حجازة بمحافظة قنا، لتوضيح أهمية سدود الإعاقة فى حمايه الأرواح والممتلكات من مخاطر السيول، والاستفادة من مياه السيول فى تغذيه الخزان الجوفى وفى تخزين المياه بغرض استخدامها مباشرة فى الزراعة، كما تم زيارة مركز شبكات ومرافق محافظة الاقصر وتم تدريب عملى على استخدام اجهزة God و Total Stationer و rd5000 وعلى كيفية الكشف عن المرافق ثم كيفية ادخال بيانات المسح تحت الأرضى على برنامج  ARC-GIS .
 
كما تم أيضاً تنفيذ زيارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة الأقصر، حيث تم توضيح أنشطة الشركة والتطوير الإدارى بها، وأثره على رفع كفاءة منظومة الإدارة وتنميه مهارات العاملين بها، بالإضافة إلى زيارة محطة مياه الراضوانية المطورة والقائمة على الترشيح بالأغشيه.
 
كما تم زيارة قناطر إسنا الجديدة ومحطتها الكهرومائية والهويس الملاحى، بالإضافة إلى محطة البحوث المائية بمدينة إسنا، كما تم تدريب السادة الجيولوجيين عملياً على أعمال الكشف الجيوفيزيقى عن المياه الجوفية فى التربة الصخرية، حيث يتميز التركيب الجيولوجية بالأقصر بوجود التكونات الصخرية الصلبة والمتقاربة فى تركيبها مع الطبيعة الجيولوجية بدولة اليمن، علاوة على تشابه الظروف المناخية بينهما.
 
WhatsApp Image 2019-11-03 at 9.47.43 AM
 
WhatsApp Image 2019-11-03 at 9.47.36 AM
 
WhatsApp Image 2019-11-03 at 9.47.30 AM
 
WhatsApp Image 2019-11-03 at 9.47.16 AM
 
WhatsApp Image 2019-11-03 at 9.47.05 AM
 
WhatsApp Image 2019-11-03 at 9.46.57 AM
 
WhatsApp Image 2019-11-03 at 9.46.30 AM
 
WhatsApp Image 2019-11-03 at 9.46.16 AM
 
WhatsApp Image 2019-11-03 at 9.46.10 AM
 
WhatsApp Image 2019-11-03 at 9.46.03 AM
 

وزارة الرى

اليمن

الجايكا

الخارجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لبنان.. التيار الوطنى الحر ينظم مظاهرة داعمة للرئيس عون فى "أحد الحشد"

لبنان.. التيار الوطنى الحر ينظم مظاهرة داعمة للرئيس عون فى "أحد الحشد"

كاتى بيرى تنشر صورا جديدة أمام الأهرامات: هذه هى الحياة

كاتى بيرى تنشر صورا جديدة أمام الأهرامات: هذه هى الحياة

فيديو معلوماتى.. طرق وقاية طلاب المدارس من عدوى الالتهاب السحائى

فيديو معلوماتى.. طرق وقاية طلاب المدارس من عدوى الالتهاب السحائى

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

متى يكون الالتهاب السحائى مميتا؟.. تعرف على مواطن الخطر

متى يكون الالتهاب السحائى مميتا؟.. تعرف على مواطن الخطر

إغراءات الأندية الأوروبية تطارد حارس الأهلى فى الشتاء

إغراءات الأندية الأوروبية تطارد حارس الأهلى فى الشتاء

كيف تصدى عمالقة التكنولوجيا لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى الحروب

كيف تصدى عمالقة التكنولوجيا لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى الحروب

إيقاف استقبال دفعات جديدة للدراسة بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل

إيقاف استقبال دفعات جديدة للدراسة بالمدرسة الثانوية الصناعية للنقل

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تعرف على عقوبة إجبار شخص على الانضمام لجماعة إرهابية أو منعه من تركها

تعرف على عقوبة إجبار شخص على الانضمام لجماعة إرهابية أو منعه من تركها

توتنهام يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات فى الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون

توتنهام يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات فى الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة