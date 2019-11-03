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البابا تواضروس الثانى يلتقى شباب الحرفيين لمنطقة جنوب القاهرة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:32 م
البابا تواضروس الثانى يلتقى شباب الحرفيين لمنطقة جنوب القاهرة البابا تواضروس الثانى
سارة علام

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يلتقى قداسة البابا تواضروس الثانى مساء اليوم شباب الحرفيين من قطاع جنوب القاهرة والذى يضم ايبارشيتى حلوان والمعادى إلى جانب قطاع كنائس مصر القديمة، وذلك فى كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بزهراء المعادى.
 
يشهد اللقاء كلا من الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات ومن المنتظر أن يشارك فيه ما يزيد عن 1200 من الشباب والشابات من الحرفيين.
 
ويعد هذا هو اللقاء الثاني لقداسة البابا مع قطاع الشباب بجنوب القاهرة، حيث التقى قداسته مع شباب قطاع جنوب القاهرة في شهر يناير من العام الجارى.

تواضروس

الحرفيين

الكنيسة

البابا تواضروس

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