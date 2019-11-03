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اعرف طرق تقييم طلاب رياض الأطفال بعد التساؤل حول امتحانات الصفوف الأولى

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:30 ص
اعرف طرق تقييم طلاب رياض الأطفال بعد التساؤل حول امتحانات الصفوف الأولى رياض أطفال
كتب محمود طه حسين

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استفسر كثير من أولياء الأمور عن عقد امتحانات الصفوف الدراسية الأولى، وطرق تقييم الطلبة فيما ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه لا توجد أى امتحانات الطلبة فى الصفوف الأولى.

"اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات طرق التقييم فى الصفوف الدراسية الأولى:

1- لا توجد امتحانات للطلبة من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى.

2- طرق تقييم تعتمد على تقوم على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للطالب.

3- أدوات التقييم عبارة عن ممارسة الطفل المهام الفردية والجماعية بنوعياتها (الشفهية، والتحريرية، والمهارية).

4- فى نهاية كل فصل دراسى يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب.

5- يهدف أسلوب التقييم الجديد إلى بناء الشخصية المصرية ويعتمد على الألوان.

6- يهدف إلى الانتقال من ثقافة الاختبارات التنافسية إلى ثقافة التقييم التكوينى المستمر، لقياس مدى اكتساب المتعلم للمهارات.

7- التقييم الجديد يكون اللون الأحمر رمزًا لأن التلميذ أقل من التوقعات أى أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب الكثير من المهارات المستهدفة.

8- اللون الأصفر فى التقييمات الجديدة يدلل على أن التلميذ يلبى التوقعات أحيانًا، وهذا يعنى أن المتعلم يمتلك نقاطًا إيجابية.

9- اللون الأخضر فى التقييم الجديد يرمز إلى أن التلميذ يلبى التوقعات ويعنى أن المتعلم قد اكتسب جميع المهارات المستهدفة.

10- اللون الأزرق يرمز إلى أن التلميذ يفوق التوقعات، وهذا يعنى أنه وظف ما اكتسبه من مهارات فى إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.


التربية والتعليم

التقييم فى الصفوف الاولى

ضوابط التقييم فى الصفوف الأولى

اخبار التعليم

رياض الاطفال

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اليوم السابع بلس

التعليم الاساسى

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