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آلاف اللبنانيين يتظاهرون خارج قصر بعبدا دعما للرئيس عون

الأحد، 03 نوفمبر 2019 06:00 م
آلاف اللبنانيين يتظاهرون خارج قصر بعبدا دعما للرئيس عون
رويترز

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تظاهر الآلاف اللبنانيين خارج قصر بعبدا الرئاسى اليوم الأحد دعما للرئيس ميشال عون بعد احتجاجات دعت إلى الإطاحة بالنخبة وأدت إلى استقالة الحكومة.

واستقال رئيس الوزراء سعد الحريرى يوم الثلاثاء فى أعقاب احتجاجات عارمة لم يسبق لها مثيل مما زاد من حدة أزمة سياسية وعقد الجهود الرامية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها.

وامتد صف طويل من السيارات على طريق سريع رئيسى اليوم الأحد وسارت حشود من المحتجين إلى قصر بعبدا فيما رفع البعض صورة عون ولوحوا بالأعلام البرتقالية للتيار الوطنى الحر الذى ينتمى إليه الرئيس اللبنانى.

فى غضون ذلك، قالت الإمارات اليوم الأحد إنها تدرس تقديم حزمة مساعدات للبنان وستبلغ بيروت بالتقييم التي تجريه لكنها لم تقدم أي تفاصيل لهذه الحزمة.

كان الحريري قال الشهر الماضي إن الإمارات تعهدت باستثمارات ومساعدات مالية للبنان لكن شيئا لم يتبلور بعد.

أعداد-كبيرة-من-مؤيدى-عون-يحتشدون-أمام-قصر-بعبدا
أعداد-كبيرة-من-مؤيدى-عون-يحتشدون-أمام-قصر-بعبدا

 

جانب-من-مؤيدى-عون
جانب-من-مؤيدى-عون

 

سيدة-لبنانية-تحمل-صورة-الرئيس-عون
سيدة-لبنانية-تحمل-صورة-الرئيس-عون

 

صور-عون-تهيمن-على-مظاهرات-أمام-قصر-بعبدا-الرئاسى
صور-عون-تهيمن-على-مظاهرات-أمام-قصر-بعبدا-الرئاسى

 

لبنان-شهد-العديد-من-التظاهرات-فى-الأسابيع-الماضية
لبنان-شهد-العديد-من-التظاهرات-فى-الأسابيع-الماضية

 

مشاركة-باسيل-فى-مظاهرات-مؤيدة-للرئيس-عون
مشاركة-باسيل-فى-مظاهرات-مؤيدة-للرئيس-عون

 

مظاهرات-اللبنانيين-دفعت-رئيس-الوزراء-سعد-الحريرى-للاستقالة
مظاهرات-اللبنانيين-دفعت-رئيس-الوزراء-سعد-الحريرى-للاستقالة

 

مواطنون-لبنانيون-يحملون-أعلام-بلادهم-وصور-عون
مواطنون-لبنانيون-يحملون-أعلام-بلادهم-وصور-عون

 

وزير-الخارجية-جبران-باسيل-يشارك-فى-مظاهرات-مؤيدة-للرئيس-عون
وزير-الخارجية-جبران-باسيل-يشارك-فى-مظاهرات-مؤيدة-للرئيس-عون

 


لبنان

ميشال عون

قصر بعبدا

مظاهرات لبنان

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