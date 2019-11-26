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وزير التربية والتعليم يلتقى نظيره بجنوب السودان لبحث التعاون بين البلدين

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 09:12 م
وزير التربية والتعليم يلتقى نظيره بجنوب السودان لبحث التعاون بين البلدين جانب من لقاء وزيرى التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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التقى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، اليوم، الدكتور دنج دنج هوك ياى وزير التعليم العام والإرشاد بجنوب السودان، والوفد المرافق له، وذلك بديوان عام الوزارة.
 
حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة نوال شلبى مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، والسفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية للسودان وجنوب السودان.
 
وناقش الوزيران سبل التعاون بين البلدين والاستعانة بالخبرات المصرية والتعاون لتطوير النظام التعليمي بجنوب السودان، وذلك من خلال تأليف مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية، بالإضافة إلى طباعة الكتب الدراسية وتدريب المعلمين.
 
وأكد الدكتور طارق شوقى، على العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين والتعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع دولة جنوب السودان فى تطوير النظام التعليمى بجنوب السودان.
 
وثمن الدكتور دنج دنج هوك ياي وزير التعليم العام والإرشاد بجنوب السودان، جهود الدولة المصرية فى دعم دولة جنوب السودان وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية فى تطوير نظام التعليم بجنوب السودان.
 
 

التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم السودانى

جنوب السودان

طارق شوقى

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