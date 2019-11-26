"هناء" استغلت حرفة زوجها ومساعدة "تنمية المشروعات" فى مشروع لصناعة المراتب.. فيديو

كتبت منة الله حمدى

هناء عبد القادر محمد ابنة محافظة المنوفية قررت أن تعمل وتساعد زوجها على المعيشة، فتوجهت إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون لها عونا لتحقيق أمنيتها، فحصلت على قرض بمبلغ 50 ألف جنيه وكانت بمثابة فتحة خير عليها، حيث كان زوجها يملك حرفة تصنيع المراتب فبدأت تساعده وتعمل معه يدا بيد.

وقالت هناء لـ "ليوم السابع": "وزعت منتجى في حدود محافظتي حتى سددت القرض كاملا، وبعدها روادتني فكرة أن يكون لدى عملاء في كل محافظات مصر ولتحقيق هذا الهدف لجأت للجهاز مرة أخرى واقترضت مبلغ 100 ألف جنيه قمت بها بتوسيع الورشة حتى أصبحت مصنعا كبيرا يعمل فيه ما لا يقل عن 10 عمال جميعهم مؤمن عليهم.

وأضافت: "أصبحت أوزع منتجى على أغلب محافظات مصر وأملي فى التصدير للخارج وسوف ألجأ للجهاز كى يحقق لي أهم أمنياتي".