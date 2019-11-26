سفير مصر لدى المملكة المتحدة يتسلم شهادة التقدير الممنوحة من" البحرية الدولية"

كتب: أحمد جمعة

تسلم السفير طارق عادل، سفير جمهورية مصر العربية لدي المملكة المتحدة ومندوب مصر الدائم لدي المنظمة البحرية الدولية، من سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "كيتاك ليم"، شهادة التقدير الممنوحة للفريق "مهاب مميش" مستشار رئيس الجمهورية للموانئ والمنافذ البحرية، نيابة عنه ، خلال احتفالية استضافتها المنظمة على هامش اجتماعات الدورة الـ 31 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، والتي تعقد حالياً بمقر المنظمة بلندن بحضور سكرتير عام المنظمة ورؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء.

وقد جاء منح المنظمة البحرية الدولية شهادة التقدير في إطار تقدير المنظمة والدول الأعضاء لجهود الفريق "مميش" في مجال النقل البحري وإسهاماته النوعية في تحقيق المنظمة لأهدافها المنشودة. وحرص سكرتير عام المنظمة في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة على التعبير عن تقديره للمكانة الدولية التي يحظى بها الفريق "مميش" في مجال النقل البحري، مستعرضاً في هذا السياق أبرز الإنجازات التي حققها في هذا المجال الحيوي، وبرنامج عمل المنظمة البحرية الدولية.