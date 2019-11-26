ا ش ا : روسيا تكشف للأمريكيين عن صاروخ جديد سرعته 5 أضعاف سرعة الصوت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي كشف للولايات المتحدة عن منظومة صواريخ "أفنجارد"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خمس مرات.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة (تاس) للأنباء: "بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية نيوستارت، شهدت مجموعة تفتيش أمريكية منظومة صواريخ "أفنجارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت فوق الأراضي الروسية في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري".
وأفاد البيان أن روسيا كشفت عن أحدث أسلحتها للحفاظ على معاهدة نيوستارت سارية وفعالة.
ويعتبر أفنجارد من الصواريخ الباليستية الاستراتيجية العابرة للقارات، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف عنه في مارس من العام الماضي.
وتقدّر سرعة الصوت في وسط هوائي عادي جاف في درجة حرارة (20 °C 68 °F) ب 343 متر في الثانية، أو (1,125 قدم/ثانية). أو ما يساوي 1235 كيلومتر في الساعة (768 ميل/الساعة)، أو ميل واحد في كل خمس ثوان ، و الميل = 1.609 كم.
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