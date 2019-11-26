انطلاق مهرجان الطعام الكورى بالقاهرة للعالم الثالث.. واحتفاء خاص بـ"كميتشى"

كتبت رباب فتحى

للعام الثالث على التوالى، ينظم المركز الثقافى الكورى مهرجان الطعام الكورى مساء اليوم الثلاثاء بحضور نخبة من الطهاة ومحبى الثقافة الكورية.

ويهدف المهرجان إلى التعريف بثقافة الطعام الكورى التقليدى والذى يطلق عليه "هانسيك"، وهو يشكل جزء كبيرًا من الثقافة الكورية. كما سيوفر المهرجان فرصة لتذوق مجموعة متنوعة من الأطعمة الكورية واستكشاف مزايا الطعام الكورى الذى بات يحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم بفضل اعتماده بشكل أساسى على الخضراوات الطازجة.

ويقول يانج سانجن مدير المركز الثقافى الكورى إن مهرجان العام الحالى يحتفى بطبق الكميتشي (المخلل الكوري) وهو من الأطباق الجانبية الأكثر شعبية فى كوريا منذ مئات السنين.

وأضاف يانج، إلى أنه تم إدراج طقوس إعداد الكيمتشى ويطلق عليها "كيم جانج" ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافى غير المادى فى عام 2013، مشيرًا إلى أنه يُقام مهرجانًا سنويًا فى كوريا خلال فصل الخريف من أجل إعداد الكميتشي.

ونوه يانج، عن أن طقوس إعداد الكميتشى الجماعية "كيم جانج" ليست مجرد تطبيق وصفة غذائية ولكنها تجربة تُنمى روح المشاركة بين أفراد المجتمع، حيث يجتمع أفراد العائلة والأقارب والجيران مع بعضهم البعض من أجل إعداد ومشاركة الكميتشي.

يُذكر أنه يوجد فى كوريا أنواع كثيرة من الكيمتشى ويمكن إعداده من مختلف الخضراوات مثل الخيار والكرنب والفجل، كما يدخل الكميتشى فى إعداد العديد من الاطباق الرئيسية مثل فطائر الكيمتشى وغيرها.

وخلال الاحتفالية السنوية للمركز الثقافى سوف يقوم 4 طهاة كوريين بتقديم عرض عملى حول طريقة إعداد الكميتشي.

وكان المركز الثقافى الكورى قد استضاف دورات لتعليم الطهى الكورى على مدار ثلاثة أشهر، حيث شارك نحو 120 شخصًا فى تجربة حية لإعداد الأطعمة الكورية.