انطلاق فعاليات "جائزة القاهرة للتصميم" بمشاركة موهوبى "أسبوع باريس".. صور

افتتح اليوم الأول من جائزة القاهرة للتصميم Cairo Design Award، الذى تقام فعالياته على مدار ثلاثة أيام بفندق "نايل ريتز كارلتون" برعاية GLC، والمصرية للاتصالات، وجاجوار، وذلك بمشاركة عدد من المصممين، والمعماريين والفنانين الموهوبين الذين عرضوا مجموعة من أفضل أعمالهم.

وتضمن اليوم فعاليات Design District التى شهدت مشاركة "موبل الشرق"، أقدم مصنع للكراسى الخشبية فى مصر، التى طرحت مقعدهم الذين اشتهروا به من أجل إعادة تصميمه من قبل المتسابقين.

شهد اليوم حضور 10 من أفضل مصممى المنتجات فى جناح PD10، منهم 7 من مصممى أسبوع باريس للتصميم، كما أبدعت تطوير مصر، بعرض ماكيت متخيل لمدينة التى سيقوم المهندسون المعماريون بالعمل على إعادة تصميمها وابتكار عناصر تضاف إليها على مدار أيام الجائزة. واستكمالاً لمساهمات التصميم، شارك مصممو Cairopolitan المتخصصون فى ابتكار منتجات مستوحاة من تراث المدينة، كما عرضوا مساهمات انكتوبر الخاصة بهم، تحت شعار Rebranding the City وهى إعادة توصيف أو تصميم الهوية البصرية للمدينة.

إلى جانب التصميم، كانت هناك مشاركة مميزة من شركة "جوتن"، التى طرحت تخيلًا لدرجات لألوان المعتمدة لهذا العام.