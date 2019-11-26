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اليوم السابع: سيناء مستعدة للتنمية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 07:18 م
اليوم السابع: سيناء مستعدة للتنمية اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تفاصيل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشاريع التنموية والقومية الكبرى فى محافظتى سيناء وبورسعيد، وتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل.
 
واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..
 

بسم الله الرحمن الرحيم.. سيناء مستعدة للتنمية.. الرئيس يشهد افتتاح محور 30 يونيو وأنفاق 3 يوليو.. ويكشف: نفذنا مشروعات قومية بقيمة 200 مليار دولار.. السيسى: تكلفة المحور بلغت نحو 8.5 مليار جنيه.. وإنشاء مزارع سمكية على مساحة 19 ألف فدان شرق بورسعيد

 
صحة وطرق وأنفاق.. البداية بورسعيد.. أنفاق بورسعيد نقلة نوعية تربط المناطق الصناعية على محور قناة السويس وسيناء بمحافظات الوادى والدلتا وتسهل حركة التجارة.. ومصدر بالهيئة: تمهد لتعاقدات استثمارية جديدة بالمنطقة
 

مدير "الصحة العالمية": مصر تكتب فصلا جديدا فى التاريخ بمنظومة التأمين الصحى.. وزيرة الصحة: قمنا بإبرام اتفاقيات دولية للنهوض بالمنظومة الصحية.. وزير المالية: تكلفة المواطن الواحد فى التأمين 6 آلاف جنيه

 
"الهيئة الهندسية": نفذنا 2343 مشروعا بـ 822 مليار جنيه.. وزير الإسكان: نفذنا 292 لإنشاء ورفع كفاءة الطرق بـ 39 مليار جنيه.. ووزير الشباب: صالة مغطاة بالعريش بـ92 مليون جنيه
 
اليوم السابع
 
 
 

سيناء

أنفاق بورسعيد

محور قناة السويس

منظومة التأمين الصحى

الهيئة الهندسية

الرئيس السيسى

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