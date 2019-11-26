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الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:10 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 08:49 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء اعرف كل حاجة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الثلاثاء، في مقدمتها إعلان الرئيس السيسي تنفيذ مشروعات قومية بـ 200 مليار دولار، وتأكيد وزارة التربية والتعليم، أن امتحان أولى ثانوى فى يناير المقبل سيكون ورقيا وبنفس أسلوب التقييم الجديد، إضافة إلى موقف مرتضى منصور من إقامة مباراة السوبر الأفريقي فى قطر، وغيرها من الأخبار.
 
 
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السيسي

محور 30 يونيو

مرتضى منصور

الزمالك

السوبر الافريقي

التعديل الوزاري

اولى ثانوي

اليوم السابع بلس

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