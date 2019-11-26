اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الثلاثاء، في مقدمتها إعلان الرئيس السيسي تنفيذ مشروعات قومية بـ 200 مليار دولار، وتأكيد وزارة التربية والتعليم، أن امتحان أولى ثانوى فى يناير المقبل سيكون ورقيا وبنفس أسلوب التقييم الجديد، إضافة إلى موقف مرتضى منصور من إقامة مباراة السوبر الأفريقي فى قطر، وغيرها من الأخبار.



































