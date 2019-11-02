فيديو معلوماتى.. 6 علامات تدل على قرب الولادة

كتبت ــ فاطمة خليل

موعد الولادة يعد من الأمور التي ينتظرها الكثير من الحوامل، وخلال هذا الفيديو سنتعرف أكثر علامات تدل على اقتراب موعد الولادة، وذلك وفقًا لموقع .what to expect

علامات تدل على قرب الولادة

-‪ هبوط الطفل: أى نزول رأس الجنين لأسفل الحوض وهذا يحدث قبل أسبوعين إلى 4 أسابيع قبل الولادة. ‪

- تمدد عنق الرحم ويصاحبها انقباضات شديدة فى الرحم. ‪

-‪ مزيد من التشنجات وزيادة آلام الظهر نتيجة لتمدد عضلات الجسم استعدادًا للولادة.

- ارتخاء فى المفاصل وليونة

- الإسهال يحدث نتيجة لاسترخاء عضلات الجسم.

-فقدان الوزن نتيجة لقلة مستوى السائل الأمينوسى حول الرحم.